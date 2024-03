Tras la pandemia por COVID-19, la adopción de pagos móviles en América Latina y el Caribe presenta cifras aceleradas, según evidencia Statista. A ello, se le suma que las ventas minoristas en la región, reflejadas en un valor superior a US$ 117.000 millones en el 2023. En Perú, hubo un crecimiento del 66%, aproximadamente, el cual se acerca más a la facturación de Chile y Colombia, que cerraron el año pasado con más de US$ 11.000 millones en ventas.

“El aumento del e-commerce ha sido evidente en la región y esto hace aún más importante la tarea para los comercios, en la innovación del ecosistema crediticio. Por ejemplo, un portafolio amplio de medios de pago y productos de crédito puede ayudar a fortalecer la inclusión financiera en la región”, asegura Verónica Crisafulli, co-founder y CEO de MO.

Esta situación revela que los últimos años, el Índice de Inclusión Financiera, donde la región alcanzó un nivel medio-bajo con 45.5 puntos sobre 100. Colombia se encuentra en la quinta posición, seguido por Perú, que ganó una posición frente a México en el séptimo lugar.

Sobre los medios de pago en la región, la diversificación en el sector retail está en aumento con nuevas billeteras digitales, aplicaciones de pago y plataformas Buy Now, Pay Later (BNPL); una forma de pago a cuotas sin necesidad de usar tarjetas de crédito, y ha presentado un crecimiento con un valor de US$ 16,6 millones, según el informe más reciente de Research and Markets.

Proyección de modalidad BNPL para los próximos años

En este informe, también se estima que esta práctica tendrá una tasa de crecimiento del 26% con un valor estimado de US$ 52.5 millones para el 2028.

Perú se encuentra entre los países con mayor potencial disruptivo debido al modelo BNPL, según AMI (Agencia de Marketing Internacional), y se reportó una baja en la adquisición de tarjetas de crédito gasta el 2021.

Ello se fortalece con un estudio realizado por la Cámara de Comercio en Lima, el cual dio a conocer que el 23% de los peruanos accede a internet para realizar compras en internet y, entre sus preferencias, están las ofertas exclusivas y mejores precios, sumando un 60.81% del total.

Finalmente, Crisafulli menciona que esta modalidad es un beneficio notable que se brinda a las personas que presentan limitaciones financieras frente al acceso de pagos fraccionados, como las tarjetas de crédito: “Una integración tecnológica ágil de la plataforma BNPL puede ofrecer un valor agregado y ventaja competitiva; sin contar una fidelización del cliente al mejorar la experiencia del cliente”.

