¿Quieres afiliarte a una AFP y eres independiente? Si estás preocupado por tu jubilación a futuro, debes considerar cuáles son los beneficios de estar en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y cuáles son los aportes que debes realizar. En esta nota te contaremos el proceso.

Las AFP se encargan de invertir sus aportes de los afiliados, los cuales generarán rentabilidad a largo plazo; es decir, incrementarán sus ahorros para la jubilación. La mayoría de los casos los aportantes están en planilla, pero ¿qué pasa si soy independiente?

¿PUEDO AFILIARME A LA AFP SI SOY TRABAJADOR INDEPENDIENTE?

Sí, puedes afiliarte a una AFP. Para ello, solo debes acercarte a la AFP Integra y solicitar la información correspondiente. Si has estado antes en una AFP, puedes seguir aportando en ella o pasarte a otra. Sim embargo, si nunca has estado en una AFP, empezarás siendo parte de la administradora ganadora de la licitación por los nuevos ingresos al SPP, pero luego de dos años podrías cambiarte a otra AFP si así lo deseas.

Si quieres afiliarte a una AFP debes tener en cuenta:

La pensión que aspiras obtener cuando te jubiles. A mayor aporte, mayor pensión de jubilación.

Tu edad y la cantidad de años de aporte. Mientras más años aportes, mayor será tu pensión.

Si inicias aportes adecuados a una temprana edad podrás obtener la pensión que aspiras.

Personas pidiendo información sobre afiliación a la AFP (Foto: GEC)

¿CUÁNTO DEBO DEPOSITAR AL MES?

Por ley hay un monto mínimo de aporte que es de S/102.5, equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital (S/1,025.00 al 2022). Mientras más años aportes, mayor será tu pensión, explica la Asociación de AFP.

¿Cuáles son los conceptos de las aportaciones?

Tu aporte se divide en tres conceptos:

Aporte a tu fondo (10% de tu sueldo bruto): destinado a incrementar directamente tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC) que es tu ahorro.

Comisión de la AFP (mixta o sobre flujo): existen la comisión sobre el flujo y la comisión mixta.

Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio (1.35% de tu sueldo bruto): cubrirá tu pensión y gastos de sepelio en caso de invalidez o fallecimiento.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS A UNA AFP?

El principal beneficio de pertenecer a una AFP es construir un Fondo para obtener una pensión de jubilación al final de tu vida laboral. Además, cuentas con otros importantes beneficios como:

Seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Administración de fondos voluntarios.

Trámite de bono de reconocimiento.

Acceso a Essalud.

Acceso a regímenes especiales de jubilación.

Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Opción de retiro del 25% para la cuota inicial del primer inmueble o el pre-pago de deuda hipotecaria.

Opción de retiro del 95.5% del fondo al momento de la jubilación.

¿CÓMO HAGO MIS APORTES COMO INDEPENDIENTE?

Si eres un afiliado independiente, AFP Hábitat indica que tienes dos vías para realizar tus aportes:

Débito automático: tras brindar tu consentimiento a este servicio, se harán cargos a tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito por tus aportes.

tras brindar tu consentimiento a este servicio, se harán cargos a tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito por tus aportes. AFPnet: debes crearte una cuenta de usuario para registrar cada mes tu planilla y generar un ticket, el cual necesitarás presentar en los bancos asociados (Interbank, Scotiabank, BCP y BBVA) para pagar tus aportes.

¿QUÉ PASA SI DEJÓ DE APORTAR VARIOS MESES A MI AFP?

Como afiliado independiente puedes planificar la frecuencia de tus aportes. En caso haya meses en que no puedas aportar, tu fondo seguirá invirtiéndose en busca de rentabilidad, pero ten presente que no aportar significa no aumentar el capital destinado a invertir. Lo ideal es que seas constante en tus aportes para que eso se traduzca en una mejor pensión de jubilación.