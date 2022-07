Durante la cuarentena, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los videojuegos como un medio de distracción para evitar el estrés del aislamiento. Las cifras se vieron reflejadas en el mercado. A nivel mundial, el incremento de ventas de fue del 20% y es la industria que más creció dentro del sector de entretenimiento, cultural y de artes.

Panorama local

Durante el año 2020, en nuestro país más de 600 mil personas indicaron adquirir un videojuego y los campeonatos en línea aumentaron en un 150%. No solo se trató solo de un entretenimiento, sino de un nuevo género deportivo.

Perú es reconocido por contar con uno de los mejores equipos de Dota 2 e incluso participar de finales de campeonatos en China y ser el único representante de Latinoamérica regresando con un pozo superior a los US$100 mil.

Los principales clubes de fútbol profesional como Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal cuentan con sus equipos de liga de Pro Evolution Soccer, donde son representados por gamers profesionales.

En la actualidad, la edad promedio de los consumidores de videojuegos es de entre 25 y 35 años. Ellos invierten entre S/2,500 y S/5,000 en consolas, dependiendo de la plataforma y el modelo.

Cómo aprovechar la ola

El pasado 24 de julio se realizó la quinta fecha del campeonato regional de los eMotorsports Toyota Gazzo Racing Cup con el videojuego considerado el mejor simulador de carreras de autos: Gran Turismo. En el concurso, nuestro compatriota Alonso Regalado obtuvo el tercer lugar.

Asimismo, debido al fuerte crecimiento de la industria en nuestro país, la empresa Rappi y Solutions to Go, empresa que representa a PlayStation en Perú, firmaron una alianza estratégica para poder comprar mediante Rappi tarjetas para PlayStation de US$10, US$20 y US$50. Lo positivo de esta alianza es que funciona para cuentas de nuestro país, eliminando el estigma de muchos gamers, quienes utilizan perfiles de Estados Unidos para acceder a la tienda online. En ese sentido, ya no es necesario adquirir las tarjetas en el mercado informal con un precio del 50% más del real.

Por su parte, la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (ADEV), encabezada por Mariano Tapia, se encarga de realizar seminarios y foros para explicar los beneficios de los videojuegos en la actualidad. El próximo 22 de setiembre realizarán la segunda edición del Perú eSporst Forum, evento empresarial enfocado en los deportes electrónicos y videojuegos.

No hay duda que el mercado de videojuegos en nuestro país crece en el mercado formal y generando gamers que sí representan al Perú en competencias mundiales.