En “El acontecimiento”, Ernaux nos cuenta de una manera descarnada, el aborto ilegal al que tuvo que someterse cuando ella era una estudiante universitaria de 23 años y con el que casi pierde la vida. Desde un inicio, revela sin pudor, su determinación por no tener aquel hijo producto de un amorío juvenil, y, por tanto, la imperiosa búsqueda “de deshacerse de él a cualquier precio”. Y es que ella estaba convencida de que un hijo la terminaría alejando del sueño de educarse, para así abandonar la clase social oprimida y llegar al lugar a donde más tarde llegaría: una élite intelectual y culta.

Treinta y seis años después del acontecimiento, la autora se mira a sí misma en el espejo del pasado, logrando que el lector perciba la impotencia que sintió cuando se enfrentó a una sociedad que le dio la espalda. Un entorno de desentendidos donde nadie quiso ayudarla. La autora nos relata, con gran crudeza, la desesperación que sintió buscando distintos métodos para lograr el objetivo de interrumpir su embarazo. Entre ellos, introducirse una aguja de tejer dentro de su propio sexo.

Si estás esperando encontrar un juicio moral sobre el aborto, no lo encontrarás en esta novela. La escritora se limita a narrar su propia experiencia en una Francia donde todavía el aborto estaba penalizado y cuando no tuvo otra alternativa que actuar bajo la clandestinidad, convirtiéndose socialmente en una criminal y exponiendo su cuerpo y su vida a la peor de las brutalidades.

El lenguaje que utiliza Ernaux para describir el momento propio del aborto es feroz, tan prolijo y crudo que no deja a ningún lector indiferente. ¨Vi un muñequito colgando de mi sexo al final de un cordón rojizo¨ nos dice y nos deja mudos. El drama no acaba con el acontecimiento, arrastra lo que vino después, las secuelas de un aborto ilegal que le permite a la autora elevar su voz en defensa de los derechos de la mujer y los oprimidos.

Esta escritora es indiscutiblemente una mujer con coraje, fuerte, honesta, directa y valiente. No le teme al lector. No le asusta horrorizarnos. Cuenta los hechos de su vida tal cual sucedieron. No los adorna ni los suaviza, no pretende causar compasión ni repulsión, no busca adeptos ni detractores.

Hace un gran esfuerzo por recordar su pasado y, gracias al uso de la escritura plana, deja registro de lo que pasó y denuncia las injusticias y discriminaciones de clase, sexo y raza de la Francia de los años sesenta, que paradójicamente aún prevalecen en países como el nuestro donde el aborto voluntario aún se tipifica como delito.

Annie Ernaux es, sin dudas, una escritora controversial, que escribe despojándose de la vergüenza o el juicio ajeno. Lo cuenta todo para que su historia, que es también la de miles de mujeres alrededor del mundo, se aleje del anonimato y se convierta en un verdadero acontecimiento.

El Dato

En una declaración, la autora confesó haber tenido que pasar primero por la prueba del aborto para después desear tener hijos. Es madre de David y Éric.

Las Claves

Documental. Junto a su hijo David, Ernaux dirige el documental “Los años de súper 8″ que se basa en archivos audiovisuales personales y familiares de los años setenta.

Nobel. Cuando fue elegida Premio Nobel de Literatura, se comenta que fue la última en enterarse. Lo que reafirma que ella escribe “desde” su interior y no “para” los demás.

Neutralidad. Introduce la llamada “escritura plana” o “flat writting”, una escritura sencilla, desprovista de sentimentalismos y de juicios de valor, procurando mantenerse en la neutralidad.