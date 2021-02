Internet fue una herramienta clave para hacer frente a la cuarentena del 2020 y lo volverá a ser para este nuevo periodo de confinamiento que inició el día de ayer. Uno de los comportamientos digitales que más creció -y no se detendrá este año- fue el de compras por Internet.

Así, según cifras de Datum Internacional, en promedio los peruanos realizan seis compras todos los meses (teniendo en cuenta todas las categorías como alimentos, salud, ropa, entretenimiento, viajes) y a la fecha una de esas compras ya es a través de un canal online.

“En la actualidad, el 47% de peruanos con acceso a Internet ya realiza compras online; este porcentaje va a crecer, pero va a ser más por la frecuencia. Para fines de año podremos ver dos y hasta tres compras del total mensual que serán a través de canales digitales”, reveló Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional.

Además, señaló que de la frecuencia de compras online también aumentará el ticket debido a que las personas están ganando mayor confianza en este medio. “Hasta el 2019, el 42% manifestaba que la principal razón de no realizar compras por estos canales era porque no sentían que era seguro; hoy esto se ha contraído en 17 puntos porcentuales; no obstante, aún se mantiene como una barrera”, sostuvo Torrado.

Preferencias

Es en los segmentos de ingresos más altos donde la penetración de los shoppers de e-commerce es más elevada; en el NSE A incluso llega al 82%.

Entre los medios preferidos para realizar estas compras destacan las páginas web, redes sociales y aplicativos. Y en el caso de medios de pago, los peruanos prefieren pagar con tarjeta de débito (32%), tarjeta de crédito (22%) y efectivo (20%).

“En las compras por redes sociales y WhatsApp hay mayor preferencia por el efectivo, dado que a los compradores les da mayor seguridad”, apuntó la especialista.

Para las compras semanales, las que se realizan de manera presencial continúan siendo las preferidas. En tanto, las regiones de oriente y centro son las menos familiarizadas con las compras online.

Búsquedas

El 59% busca información online del producto o servicio antes de ir a comprar; el 58% busca por Internet el precio, el 48% ve las publicaciones de redes sociales de la tienda y el 57% busca promociones en la web.

Sobre las barreras que frenan las compras online, si bien la seguridad ha aumentado, otras actitudes de los consumidores han empeorado en los últimos meses. En el 2020, hubo un mayor porcentaje de personas que dijo no tener tarjeta (24%), el 17% de compradores online señaló haber tenido una mala experiencia respecto de un 3% en el 2019, y un 15% dijo que no encontró lo que necesitaba.

“Es importante seguir desarrollando este canal para brindarle una experiencia memorable al usuario y sobre todo tomando en cuenta la creciente digitalización en la vida de las personas”, señaló la CEO de Datum.

Claves

Penetración. El 80% de peruanos encuestados ya tiene acceso a Internet; lo que más se ha incrementado es la cantidad de actividades online que se realizaban antes de la pandemia del covid-19. Detalle de estudio. Se consultó a hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos (NSE), considerando zonas urbana y rural, residentes del Perú, en diciembre del 2020. Uso de smartphones. En promedio los peruanos revisan once veces al día su celular. Precisiones. Sobre el tiempo de conexión, en promedio los peruanos -después de la cuarentena inicial- pasan diariamente cerca de cuatro horas y media conectados a Internet; en redes sociales se pasa más de una hora. “En esta nueva cuarentena se podría incrementar aún más, sobre todo en la categoría de comunicaciones, dado que ahí se concentran varias actividades”, precisó Urpi Torrado.