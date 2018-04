El Top 10 de influencers fitness de YouTube

- / -

Foto 5 | Los comediantes Mike Tornabene y Gian Hunjun son los creadores de Bro Science, un canal fit-tertainment (fitness y entretenimiento) que ha ganado más de 1 millón de suscriptores y donde las risas están aseguradas. Con una fuerte presencia tanto en YouTube como en Instagram, Bro Science ha alcanzado la cima de la estratosfera del fitness en las redes sociales, sin proporcionar ningún programa de entrenamiento serio. Algunos de los videos más divertidos y populares de Bro Science incluyen How to Get Your Girlfriend To Start Lifting y What is Crossfit. (Foto: brosciencelife)