Estas son las 10 ventas de viviendas más descabelladas del 2017

FOTO 4 | Un penthouse en 15 Central Park West, Nueva York, por US$ 50.55 millones. Se trata de un departamento de cuatro habitaciones, cinco y medio baños que abarca 5,300 pies cuadrados en el piso 40 del edificio Robert A.M. Stern. Tiene una biblioteca, un comedor formal y -como era de esperar de un departamento a esta altura, escala y precio- amplias vistas de la ciudad y Central Park. Este departamento, que inicialmente se puso en venta en US$ 59 millones, es una de las mayores ventas de Nueva York en el 2017 y un útil recordatorio de que los precios de colocación en el mercado en este nivel a menudo exceden el precio real del apartamento y de que, incluso frente a un exceso de departamentos con precios similares en la ciudad- 15 Central Park West continúa siendo una propiedad atractiva. Vendido por: Douglas Elliman Real Estate.