Robos a domicilio: cómo protegen las estrellas del fútbol sus mansiones

Hace pocos días dos encapuchados entraron a la casa del futbolista Álvaro Morata. Los delincuentes, que iban armados, aprovecharon la ausencia del deportista para llevarse objetos de valor entre los que había relojes y joyas.

El monto sustraído no ha sido revelado, pero Morata no es el primer jugador que ha sufrido el robo de pertenencias. En el último año se han contado hasta 11 casos de robo en el hogar de futbolistas que juegan en LaLiga. Tres fueron del Barcelona FC, otros tres del Valencia, dos del Betis, uno del Villareal, uno del Real Madrid y finalmente uno del Atlético.

No es de extrañar que los rateros hayan puesto la mira a los domicilios de los profesionales del balón. En su interior encuentran desde objetos de mucho valor hasta autos de lujo que son producto de las grandes fortunas que ostentan. Ante esta ola delincuencial, que en los últimos años han aumentado en 20% en España, los jugadores optan por protegerse a través de pólizas de hogar.

Lo cierto es que los seguros de las casas de los futbolistas no son baratos. La razón no solo es por el valor mismo del inmueble, sino por lo que atesoran en su interior. Acierto.com, el comparador de pólizas del hogar, hizo una lista de los más caros. Estos son:

- David Bechkham (su mansión está valorada en US$ 20 millones)

- Wayne Rooney (su domicilio está tasado en US$ 17,8 millones)

- Didier Drogba (su casa vale US$ 14,5 millones)

- John Terry (US$ 7,5 millones)

- Frank Lampard (US$7 millones)

- Ronaldo (US$ 6 millones)

- Mario Balotelli (US$ 5 millones)

- Lionel Messi (US$ 5 millones)

- Andrés Iniesta (su hogar cuesta US$4,5 millones)

- Kaká (cuya casa está valorada en US$ 3 millones).