Raúl Ruidíaz entre los mejores pagados de la MLS: se reveló lista de sueldos

Raúl Ruidíaz, atacante del Seattle Sounders, figura entre los futbolistas mejores pagados de la liga de fútbol profesional de Estados Unidos (MLS).



El delantero peruano percibe un salario de un millón 800 mil dólares por temporada, aunque no es el mejor pagado de su equipo, ya que su compañero, el uruguayo Nicolás Lodeiro, percibe 2 millones y medio de dólares.

Raúl Ruidíaz aparece en el puesto 26 de entre los mejores pagados de la MLS, superando a figuras como el colombiano Darwin Quintero y el argentino Gonzalo 'Pity' Martínez.

El sudamericano mejor remunerado en la liga de Estados Unidos es el argentino Ignacio Piatti, del Montreal Impact, con cerca de 4 millones y medio de dólares.

La lista la lidera el goleador sueco de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, con 7 millones 200 mil dólares.

Estos son los jugadores mejor pagados de la MLS:

1. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) - US$ 7'00,000

2. Giovani dos Santos (MLS) - 6'500,000

3. Michael Bradley (Toronto FC) - 6'428,571

4. Jozy Altidore (Toronto FC) - 6'332,250

5. Carlos Vela (LAFC) - 6'300,000

6. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) - 5'600,000

7. Ignacio Piatti (Montréal Impact) - 4'443,333

8. Alejandro Pozuelo (Toronto FC) - 3'800,000

9. Wayne Rooney (D.C. United) - 3'507,500

10. Josef Martínez (Atlanta United FC) - 3'058,333

11. Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC) - 2'502,500

12. Nani (Orlando City SC) - 2'486,250

13. Tim Howard (Colorado Rapids) - 2'475,000

14. Diego Valeri (Portland Timbers) - 2'420,000

15. Carles Gil (New England Revolution) - 2'337,500

16. Gyasi Zardes (Columbus Crew SC) - 2'311,667

17. Marco Fabián (Philadelphia Union) - 2'274,087

18. Yura Movsisyan (Major League Soccer) - 2'273,750

19. Nicolás Gaitán (Chicago Fire) - 2'197,504

20. Albert Rusnák (Real Salt Lake) - 2'001,667

21. Jonathan dos Santos (LA Galaxy) - 2'000,000

22. Maximiliano Moralez (New York City FC) - 2'000,000

26. Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC) - 1'800,000

27. Darwin Quintero (Minnesota United FC) - 1'750,000

30. Felipe Gutiérrez (Sporting Kansas City) - 1'650,000

34. Ezequiel Barco (Atlanta United FC) - 1'425,000

38. Sebastián Blanco (Portland Timbers) - 1'375,008

40. Brian Fernández (Portland Timbers) - 1'275,800

42. Mauro Manotas (Houston Dynamo) - 1'245,050

45. Federico Higuaín (Columbus Crew SC) - 1'100,000

48. Víctor Rodríguez (Seattle Sounders FC) - 1'087,500

50. Maximiliano Urruti (Montréal Impact) - 1'071,000

53. Diego Rossi (LAFC) - 1'052,000

54. Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) - 1'050,000

55. Carlos Gruezo (FC Dallas) - 1'025,750

57. Fredy Montero (Vancouver Whitecaps FC) - 968,000

61. Gonzalo 'Pity' Martínez (Atlanta United FC) - 900,000