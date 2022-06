La idea de una ciudad de 15 minutos busca que todas las necesidades básicas de una persona se puedan satisfacer en ese tiempo. Se trata de un concepto que surgió hace varios años en Francia, que ha tomado más fuerza con el confinamiento de la pandemia. ¿Sabes de qué se trata y cuál es el objetivo?

En Latinoamérica las personas tardan en promedio 40 minutos para llegar a su trabajo, pero hay un 25% que demora más de dos horas por tramo, de acuerdo con un estudio de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.

“En ciudades como San Pablo, Bogotá, Quito, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Lima, el 25% de los trabajadores invierte más de dos horas al día, en total, en trasladarse entre su casa y su trabajo”, indica.

En Europa, en tanto, el 39% de los europeos tarda más de 45 minutos en llegar al trabajo. El país en el que tardan menos en llegar es Portugal, con una media de 34 minutos y, por ende, son los menos estresados, de acuerdo con estudio de Page Group. Sin duda, tardar un cuarto de hora llegar al trabajo, a la universidad o al hospital sería menos agobiante y tranquilo. Es por ello que se impulsa una ciudad de 15 minutos.

MÁS INFORMACIÓN: Electrificar el transporte no será suficiente para descarbonizar la economía

¿CÓMO NACE LA IDEA DE UNA CIUDAD DE 15 MINUTOS?

En 2015, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París (COP 21), cerca de mil alcaldes de todo el mundo se reunieron para analizar los retos futuros y cómo enfrentarlos. Allí, los alcaldes pertenecientes a la red C40 (formada por un grupo de grandes ciudades comprometidas con la lucha contra el cambio climático), se comprometieron a adoptar “la ciudad de los 15 minutos” en la agenda común para reducir los desplazamientos, la contaminación y tener mejor calidad de vida.

Sin embargo, este concepto se basa en otro creado hace más de un siglo por el urbanista Clarence Perry, la unidad vecinal. La definición ha sido readaptada a los tiempos modernos por Carlos Moreno, catedrático de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona de París y asesor urbanístico de la alcaldía de la capital de Francia. La idea es rehumanizar las ciudades, potenciar la creación de comunidad y de la vida local.

La propuesta nació en París, en una reunión de la COP21. (Foto: @CMNUCC)

¿QUÉ ES UNA CIUDAD DE 15 MINUTOS?

La ciudad de 15 minutos es una ciudad en la que la cercanía de los servicios facilita la vida y sirve a los ciudadanos, explica el profesor Carlos Moreno, experto en urbanismo y profesor de la Universidad Sorbona de París.

“Lo que queremos es que en una ciudad no haya que desplazarse mucho -no más de 15 minutos- desde el lugar donde se vive, ya sea para ir a trabajar, para hacer la compra, para acceder a la sanidad, para disfrutar de la cultura o para relajarse”, detalla a Euronews Next.

En lugar de ciudades con distritos diferenciados para vivir, socializar y trabajar, el concepto de Moreno concibe el centro urbano como un tapiz de barrios donde coexisten las tres funciones.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CIUDAD DE 15 MINUTOS?

La ciudad debe seguir el compás de las personas no de los autos.

Cada metro cuadrado debería servir para múltiples propósitos.

Los barrios deberían diseñarse para que podamos vivir, trabajar y prosperar sin tener que desplazarnos constantemente a otro lugar.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UNA CIUDAD DE 15 MINUTOS?

La idea es que cualquier ciudadano no tenga que desplazarse más de un cuarto de hora en y desde su domicilio, ya sea andando o en bicicleta, para acceder a cualquier servicio básico, satisfacer sus necesidades e inquietudes o, incluso, trabajar.

Al reducir los desplazamientos, el bienestar de los ciudadanos va en aumento y la calidad del aire que respira y su salud también, lo que, además, tiene un efecto directo en el planeta. De acuerdo con la ONU, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.