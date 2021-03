7 de marzo del 2006. Hace 15 años

PODRÍA HABER NUEVAS ROTURAS EN DUCTO DE CAMISEA

Admite empresa transportadora del gas. Duras críticas a PPK y Osinerg. Auditoría, anunciada desde diciembre, sigue sin fecha para su ejecución. Paralizan gasoducto y alistan protestas en el Cusco.

7 de marzo del 2011. Hace 10 años

EL DEPÓSITO A PLAZO AHORA ES EL MÁS RENTABLE

Con la bolsa de capa caída, los depósitos a plazo en soles fueron la mejor alternativa en febrero. En el primer bimestre cayeron todos los fondos de los afiliados de las AFP. En esta edición, las 40 opciones más rentables. Los depósitos a plazo en los bancos y cajas municipales esquivaron la volatilidad de los mercados, como la bolsa de valores. Sin embargo, en el primer bimestre del año, nuevamente el euro se constituyó como la mejor alternativa de inversión.

7 de marzo del 2016. Hace 5 años

SUBIR SUELDO MÍNIMO ES SUMAMENTE PERJUDICIAL

Exministro de Economía dice que hoy no estamos en posición de bajar impuestos. Advierte que ampliar los beneficiarios de Pensión 65 es una medida equivocada. A diferencia de lo que plantean varios candidatos presidenciales, el exministro de Economía,Luis Carranza, dice que es una falacia pensar que subir el sueldo mínimo dinamizará el consumo. Considera que no elevar la productividad de los trabajadores, mantener los sobrecostos laborales y no disminuir el exceso de regulación laboral son una trinidad que no le hace bien al país. Asimismo, señala que sería irresponsable no usar en estos momentos el Fondo de Estabilización Fiscal de US$ 9,000 millones. Cuestiona la visión de tener un Estado minimalista. Conga y Tía María. Carranza considera que lo peor es olvidarnos de estos proyectos.