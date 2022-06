7 de junio del 2007. Hace 15 años

POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO IMPORTACIONES BATEN RECORD

Registraron nueva marca histórica en mayo, alcanzando US$ 1,543 millones. Rebaja arancelaria sigue impulsando demanda de bienes de capital. Compras de combustibles y lubricantes en el exterior disminuyeron 32. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, afirmó que la deuda externa dejará de ser un problema para el país a partir de este año. El Gobierno espera que se reduzca en tres millones el número de pobres hasta el 2011.

7 de junio del 2012. Hace 10 años

PELIGRAN 20 PROYECTOS MINEROS EN 10 REGIONES

Once de los proyectos de inversión que enfrentan problemas están en exploración, revela informe del especialista Miguel Santillana. El panorama de conflictividad no solamante afecta a Conga, sino que se ha extendido por lo menos a 15 empresas mineras. Mientras, el Gobierno tiene una cartera de US$ 53 mil millones. Para Víctor Caballero, jefe de la oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, la solución le corresponde a cada sector.

7 de junio del 2017. Hace 5 años

INVESTIGARÁN CAMBIO DE REGISTRO SANITARIO DE PURA VIDA A LECHE EVAPORADA

En el 2014, Digesa otorgó registro al producto como “alimento lácteo evaporado”, pero en el 2015 lo modificó. Durante el Gobierno de Humala, Digesa adoptó decisiones que se revisarán y que pueden terminar en medidas correctivas. La entidad deberá indicar las razones del cambio de denominación de Pura Vida. Gloria desmintió declaraciones del Minagri sobre el producto.