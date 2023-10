6 de octubre del 2008. Hace 15 años

AHORRO FISCAL SERÁ MAYOR A S/. 12,000 MLLS. EN 2008

Se estima que S/. 3,000 millones corresponderán a los gobiernos regionales. Recursos adicionales para concluir la Interoceánica Sur dependería del Congreso. MEF señala que en cuestión de gastos los números no están escritos en piedra. El presupuesto es un marco para gastar, pero no significa que se tenga que gastar todo, afirmó el viceministro José Arista, indicando que ha conversado con los ministros para ahorrar los recursos que no van a ejecutar este año.

BCR OFRECE DAR LIQUIDEZ NECESARIA AL MERCADO

Ante la complicada coyuntura internacional, el presidente del ente emisor anunció que puede hacer nuevas reducciones de encaje para proveer de más liquidez al sistema financiero, así como promover el ingreso de créditos del exterior. Velarde reconoció que hay incertidumbre sobre el 2009.

6 de octubre del 2022. Hace 1 año

GOBIERNO CEDE A PRESIÓN Y EVALÚA QUITARLE EL AGUA A LA MINA QUELLAVECO

Autoridades de Islay se reunieron con la ministra de Agricultura y con el asesor principal de Castillo, Alberto Mendieta. Las partes acordaron darle una semana al Ejecutivo para que decida si retira los permisos de agua a Anglo American.