4 de marzo del 2011. Hace 10 años

METROPOLITANO ESTÁ PERDIENDO US$ 40 MLLS.

Cada día debía recoger 700 mil pasajeros, pero solo llega a transportar a 200 mil. Principalmente porque buses alimentadores no pueden competir con las combis. Municipalidad de Lima plantea inyectar US$ 20 mlls. para mejorar ciertos tramos, retirar competencia y bajar precio de pasaje. “Ya hemos perdido unos US$ 10 millones cada una de las cuatro empresas operadoras”, dijo el gerente de una de ellas. Señaló que muchos estudios de abogados les han sugerido tomar “cartas en el asunto”, por el incumplimiento de ciertos acuerdos suscritos con el municipio para hacer operativo el sistema.

4 de marzo del 2016. Hace 5 años

SE EXPORTARÁ ELECTRICIDAD PARA BAJAR LAS TARIFAS

La venta a países vecinos, como Chile, permitirá compartir los costos fijos que ahora pagan los consumidores peruanos. La capacidad de generación del Perú excede en 40% la demanda en el mercado interno y llegará a 50% en el 2017. Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros busca exportar este excedente, cuando el consumo interno no requiera de un mayor suministro. Inversión. Dos líneas de transmisión a Chile demandarán US$ 725 millones. Ecuador. Interconexión costará US$ 400 millones.

4 de marzo del 2020. Hace 1 año

MEF ANTICIPA MENOR CRECIMIENTO ESTE AÑO POR EL CORONAVIRUS

Goldman Sachs rebaja su estimado de crecimiento para Perú de 3.3% a 2.8%, y para el PBI mundial de 3% a 2%. Argentina y Chile tuvieron su primer caso. Hay contagiados en China que se recuperaron y luego recayeron. El equipo económico contempla una nueva proyección de crecimiento en torno al 3.5% para el año. Hasta ahora, en Perú se sospecha de más de 90 casos. Reserva Federal rebaja de emergencia tasa de interés de EE.UU. No tomaba esta decisión desde crisis del 2008. Presión al alza del dólar aún no desaparecerá pese a medida de la Fed. Exportaciones del Perú cayeron 4% en enero. 90,870 CASOS CONFIRMADOS de coronavirus en el mundo y 121 países aún están sin contagio.