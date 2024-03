4 marzo del 2009. Hace 15 años

COSTO DEL CRÉDITO EN DÓLARES BAJA, PERO NO EN SOLES

Las tasas de interés para los préstamos a las empresas y los créditos hipotecarios disminuyeron en el primer bimestre del año. Aunque el dólar se mantiene en S/. 3.26, el costo de los créditos bancarios en moneda extranjera muestra una tendencia a la baja debido a la mayor mayor liquidez en dólares y a la reducción de las tasas internacionales, como la Libor.

4 de marzo del 2014. Hace 10 años

EL NÚMERO DE RICOS EN PERÚ CAYÓ DE 565 A 470

Patrimonio de los ocho mayores multimillonarios en ranking de Forbes descendió de US$ 19,500 millones a US$ 11,500 millones en el 2013. Los peruanos que se consideran ricos para consultoras como Wealth-X y WealthInsight son aquellos que tienen un patrimonio neto de al menos US$ 30 millones. El último ranking de Forbes revela que en el mundo el número de ricos se incrementó en 15.3%, sumando US$ 6.4 billones.

4 de marzo del 2019. Hace 5 años

CRÉDITOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD SE VUELVEN LOS MÁS PREFERIDOS

Banca desembolsa préstamos el mismo día. Tienen ahora más dinamismo que retiro de efectivo con tarjetas de crédito. La guerra por la compra de las deudas de las tarjetas de crédito se mantiene más vigente que nunca. La línea paralela de las tarjetas de crédito es uno de los productos que cada vez ganan mayor terreno principalmente para los mejores clientes.