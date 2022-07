31 de julio del 2007. Hace 15 años

ADEX: EXPORTACIONES TENDRAN MENOR DINAMISMO ESTE AÑO

Advierte que desaceleración mostrada en primer semestre generará un crecimiento de 15.6% para este año, menor al 39% alcanzado en el 2006. Se amplía brecha entre tradicionales y no tradicionales.

31 de julio del 2012. Hace 10 años

SOLO EL CLIENTE APROBARÁ SUBIR SU LÍNEA DE CRÉDITO

Superintendencia de Banca pondrá fin a la práctica de 12 entidades de incrementar las líneas de financiamiento con solo el envío de cartas. Desde el próximo mes, el sistema financiero tendrá que contar con el consentimiento expreso del cliente para elevar las líneas de crédito personales. Ya no bastará que el cliente no responda para asumir que se acepta el incremento. Asimismo, se eliminará la comisión por gestiones de cobranza de los créditos, adicional al interés moratorio que se aplica cuando hay un atraso.

31 de julio del 2017. Hace 5 años

LIMA ARRANCA AGOSTO CON OPTIMISMO, PERO PERSISTE PESIMISMO EN PROVINCIAS

Confianza del consumidor de estratos A, B y C en su nivel más alto del año. Sin embargo, sube de 46% a 54% el porcentaje que cree que no se toman medidas para reactivar la economía. El Índice Nacional de Confianza del Consumidor aún muestra tendencianegativa, debido a que mayoritariamente en las regiones no se perciben mejoras. Pero si se considera a los consumidores que están informados, la confianza está en el tramo optimista.