Ositrán, en el marco de la controversia en torno a la exclusividad sobre los servicios esenciales del Puerto de Chancay otorgada a Cosco Shipping Ports en el 2021, afirma que sí le corresponde supervisar dicho terminal.

“Al respecto, corresponde señalar que Ositrán no sólo supervisa concesiones, pues tiene competencia para supervisar a cualquier empresa prestadora que brinde servicios de transporte de uso público, ya sea sobre infraestructura de titularidad privada o pública. Es por esa razón que Ositrán sí será competente para supervisar el Terminal Portuario de Chancay a partir del día en que se inicie su explotación”, indicó.

Indecopi

La entidad supervisora explicó que se tomó acción ante el Indecopi, “la que fue retirada, no porque Ositrán considere que no tenga competencia, sino porque con posterioridad el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó una demanda sobre el mismo tema y no es posible en nuestro sistema legal que otra autoridad se aboque al conocimiento de causas pendientes ante el Poder Judicial”.

Así, en respuesta a nuestro editorial publicado el 29 de abril, a través de una carta remitida a este diario firmada por la presidenta del Consejo Directivo de la entidad, Verónica Zambrano, el organismo informa que “Ositrán no se ha inmiscuido en ningún aspecto que no sea de su competencia, pues ello constituiría un delito de función. Ositrán es competente para supervisar a todas las entidades prestadoras que brinden servicios de transporte de uso público y de alcance nacional, lo que incluye el servicio público que será bridado por la empresa Cosco Shipping a partir de la fecha en que el terminal portuario de Chancay entre en operaciones”.

Exclusividad

Ositrán indicó que el Ejecutivo y el Legislativo “están dando muestras de querer solucionar el impase a fin de brindar el marco legal adecuado a inversiones portuarias que utilicen la modalidad de habilitación portuaria, por lo que Cosco Shipping se encontraría dentro de dicho marco, conservando la exclusividad para la prestación de servicios que brinde”.