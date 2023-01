3 de enero del 2008. Hace 15 años

HABILITARÁN PUERTO DE PISCO CON EL FIN DE ALIVIAR EL CALLAO

Ministerio de Transportes elabora plan de corto plazo para descongestionar terminal chalaca. La solución a la congestión del Callao se ha vuelto perentoria. Más de un operador del comercio exterior ha advertido que no podrá soportar el aumento en el movimiento de contenedores. El Gobierno evalúa la habilitación de puertos alternos como el de Pisco y no descarta a Salaverry y Paita. Las navieras ya evalúan esta opción, mientras tanto los estibadores amenazan con una nueva huelga y demandan la negociación colectiva por rama. La situación, por lo tanto, exige tomar decisiones rápidas.

3 de enero del 2013. Hace 10 años

CALCULADORA DE SBS SOLO DICE “CÁMBIATE DE COMISIÓN DE AFP”

Recién en abril habrá otra calculadora para que afiliados sepan la AFP que cobra menor comisión mixta. Los afiliados ya pueden usar la calculadora para discernir la comisión que más les conviene, pero los expertos critican el aplicativo. En breve se publicará rentabilidad real de los fondos de pensiones. Eduardo Morón Ex viceministro de Economía y Prof. U. Pacífico No me parece correcto que la SBS induzca a usar supuestos establecidos por ellos. Jorge González Izquierdo Catedrático de U. Pacífico.

3 de enero del 2018. Hace 5 años

EN ESTE VERANO PRECIOS TENDRÁN LA MENOR ALZA DESDE EL 2013

Pensiones de colegios y universidades subirán menos durante este año. Costo de alimentación fuera del hogar tendería a bajar. Analistas financieros estiman que la inflación en el primer trimestre estará por debajo de 1%. Consideran que hay factores que harían que el alza de precios sea menor a 2% en todo el 2018. Phase Consultores afirma que si empresas deciden mantener sus márgenes de ganancia con precios altos en los productos que ofrecen, pueden perder participación de mercado si sus competidores los bajan.