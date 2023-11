28 de noviembre del 2008. Hace 15 años

GRUPO INTERBANK AJUSTA PLANES POR LA CRISIS MUNDIAL

Se enfocará en mantener austeridad, priorizar proyectos y tener un ‘Plan B’ listo por si fuera necesario. Las empresas del grupo Interbank “no pueden ignorar la crisis y por eso han modificado sus respectivos planes de negocios”, dijo Carlos Rodríguez Pastor, presidente del conglomerado, ante cientos de empresarios chilenos.

28 de noviembre del 2013. Hace 10 años

RESURGE EL APETITO POR DEPÓSITOS EN SOLES

Personas y empresas vuelven a confiar en la moneda nacional porque perciben que el tipo de cambio ya se ha estabilizado. La recuperación de los depósitos en soles toma más fuerza, y esta tendencia seguirá en los próximos meses, sostiene el Scotiabank. La gente también se inclina más por los depósitos a plazo, antes que por los fondos mutuos, porque aún persiste la incertidumbre.

28 de noviembre del 2018. Hace 5 años

INVERSIÓN PRIVADA PUEDE DEJAR DE CRECER LUEGO DE CINCO TRIMESTRES AL ALZA

La primera víctima de la actual crisis política-judicial es la inversión privada no vinculada a la actividad minera. Si el verano es feo para la economía habrá que ajustar las proyecciones de crecimiento a la baja, advierte Elmer Cuba. El crecimientoeconómico no está en juego, pero lo que está en riesgo es la composición del mismo, señaló el economista Elmer Cuba. “Lo lamentable es que no crecemos más porque no queremos”, añadió.