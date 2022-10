26 de octubre del 2007. Hace 15 años

REY PLANTEA AL MEF RESTITUIR ARANCEL AL CEMENTO

También propone abaratar insumos importados para medicinas. Mincetur apoya propuesta del Ministerio de la Producción y admite que negociaciones comerciales pueden afectarse por rebaja arancelaria. Foto: Rafael Rey, ministro de la Producción.

26 de octubre del 2012. Hace 10 años

DÓLAR SUBE POR TEMOR A QUE SE LIMITE SU VENTA

Salta a S/. 2.59, nivel no visto desde inicios de octubre. Ministro de Economía dice que BCR podría ser más agresivo en comprar dólares. El proyecto de la Superintendencia de Banca (SBS) de limitar la negociación de dólares podría reducir la entrada de capitales especulativos, según el BCP. El ministro de Economía se limitó a decir que la SBS es autónoma y reiteró que no se aplicará control al ingreso de capitales. También se desestimó que los exportadores paguen sus impuestos en dólares.

26 de octubre del 2017. Hace 5 años

RECIÉN DESDE EL 2019 ENTRARÍA EN VIGENCIA LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

“Estamos con una recaudación muy baja. No es el momento de tener exoneraciones tributarias”. MERCEDES ARÁOZ. “No puedo ir a conversar con las bancadas por las facultades sin documentos. No quiero hacer un pedido inútil”. Ya se presentaron solicitudes por S/ 52 millones para la amnistía tributaria por renta no declarada. El Ministerio de Transportes ha tenido dos posiciones frente a la ley que otorga beneficios tributarios a las empresas aéreas. Cuando estaba Martín Vizcarra, el MTC opinó a favor; ahora Bruno Giuffra está en desacuerdo.