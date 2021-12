19 de diciembre del 2006. Hace 15 años

RENTABILIDAD DE LA BOLSA ESTE AÑO SERIA LA MAYOR DESDE 1990

Rendimiento alcanza 192%, volumen negociado es el mayor de la historia e Indice Bursátil superó barrera de los 13 mil puntos. Racha alcista comprende a todas las acciones y comienzan a recomponerse portafolios.

19 de diciembre del 2011. Hace 10 años

LAS MYPES NO DEJARÁN DE PAGAR IMPUESTOS

Valdés descarta proyecto del Ministerio de la Producción. Aumento del segundo tramo del salario mínimo va, pero aún no hay fecha. El presidente del Consejo de Ministros descartó cualquier exoneración tributaria, pues no forma parte de la Hoja de Ruta. También reveló que “muy pronto” se conocerá la decisión del Gobierno sobre la renovación al contrato de servicio móvil de Telefónica. Aún no hay acuerdo con Newmont para someter el proyecto de Minas Conga a un peritaje.

19 de diciembre del 2016. Hace 5 años

27% DE FAMILIAS EN EL PERÚ ESTÁ SOBRE ENDEUDADO

Se considera que hay sobreendeudamiento cuando se destina más del 30% del ingreso mensual al pago de obligaciones financieras. El crecimiento de los créditos de consumo si bien se ha moderado está por encima del avance de los ingresos de las personas. En enero de este año el 34% de las familias en el país estaba sobre endeudado. A octubre, el nivel ha disminuido, reveló el presidente del Banco Central, Julio Velarde. Señala que la situación del Perú comparada con Chile y Colombia muestra un bajo sobreendeudamiento.