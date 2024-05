¿A qué edad empezó su vida laboral?

A los 16 años, como traductora, y fue por una necesidad de mi familia porque mis padres tenían una empresa de equipos médicos y no hablaban inglés. Entonces, yo me encargaba de conversar con todos los proveedores. Ahora la compañía es mía, la compré junto con mi esposo hace 20 años.

¿Cómo contribuyó esa experiencia en su desarrollo profesional?

Se convirtió en una mini profesión porque me vieron hacer ese trabajo durante un congreso y empecé a ofrecer el servicio de traducción a otras empresas de latinos que no dominaban el inglés.

Sin embargo, eligió una carrera distinta...

Soy ingeniera industrial y luego hice un Master of Business Administration (MBA). Este 2024 sumo 35 años de trayectoria profesional, cumplí 50 años en noviembre pasado.

¿Cómo se proyectaba cuando inició la carrera de ingeniería industrial?

Pensé que me iba a dedicar a temas de planta o procesos, pero terminé enfocándome en lo comercial. He pasado por muchas industrias.

¿Hace cuánto tiempo es parte de Electrolux?

Estoy con ellos desde enero del 2021. Lidero Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En estos países tenemos un total de 450 empleados directos.

¿Cómo definiría su perfil profesional?

Soy una persona con un alto nivel de energía. Amo lo que hago, lo disfruto. Soy de las personas que se siente afortunada de hacer lo que le gusta, creo que estoy en el lugar correcto. Soy multifacética, he aprovechado la experiencia de las distintas industrias para llevar innovación de una hacia otra.

Ana Vernaza Pizarro, gerenta general para la Región Andina de Electrolux.

El rol de la familia

¿Cuál es el rol de la familia para su desarrollo profesional?

Mi esposo es la clave del éxito, elegí a la persona correcta porque de lo contrario no hubiera podido hacer todo lo que hasta hoy. Mi esposo a tomado decisiones profesionales por mí y yo por él.

¿Cómo lidia entre el trabajo y su hogar?

Cuando nació mi primer hijo, quien ahora tiene 18 años, le decía “mamá” a mi madre. En ese entonces yo trabajaba en Monsanto y manejaba 27 países, viajaba muchísimo. Cuando estaba sin hijos me encontraba con mi esposo en los distintos países a los que iba, pero al ser madre me dio remordimiento.

¿De qué manera lidió con ello?

Tuve que buscar un trabajo que no me demandara viajar todo el tiempo. Cuando tuve la segunda entrevista en Groupe SEB, no pregunté ni cuánto me iban a pagar, a mí solo me importó que era cerca. Estaba a minutos de mi casa.

¿Qué otras decisiones tomó ante la llegada de su primer hijo?

Creo que nos cambió la vida a todos. Me junté con mi esposo a evaluar cuál de los dos iba a ser el independiente porque ambos éramos corporativos. Pero yo estaba feliz con lo que venía haciendo; sin embargo, mi esposo sí quería salir de ahí.

¿Cómo fue ese proceso?

Él renunció y yo me quedé con la responsabilidad financiera en los primeros meses y años porque es muy difícil el inicio de un empresario.

¿De qué manera considera que la percibe su equipo?

Me mueve la justicia, peleo por mi gente como una leona, pero también les exijo. Soy una jefa dura, pero de la que se puede aprender mucho y eso me hace sentir orgullosa. Soy muy optimista y aún en los momentos más difíciles veo grandes oportunidades.

¿Qué misión tiene con su equipo de trabajo?

Desarrollo equipos colocando a las personas correctas en las posiciones correctas.

¿Cómo organiza los espacios con sus hijos?

Soy supremamente respetuosa del tiempo de mis hijos. No falto, soy una mamá presente. El fin de semana es religioso para nosotros y hago lo sobrehumano para estar en mi casa así sea el viernes a las 10:00 p.m. porque el sábado y domingo es tiempo con mi familia.

¿Realiza algún deporte?

Hago ejercicios funcionales todas las mañanas. Los fines de semana juego tenis muy temprano con un grupo de mujeres adultas para luego estar con nuestros hijos por la tarde.

