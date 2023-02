18 de febrero del 2008. Hace 15 años

VENDERÁN SEGUROS MÉDICOS DESDE S/. 4

Se inicia era de seguros que indemnizan con dinero en efectivo por enfermedad crónica. Una de las formas en que las aseguradoras se acercarán a los segmentos no atendidos hasta el momento será con pólizas a precios populares, que brinden cobertura ante una determinada enfermedad. El seguro indemnizatorio será una de las modalidades y la venta se hará a través de canales no tradicionales. El costo promedio para tratarse un cáncer severo en cinco años es de US$ 20 mil.

18 de febrero del 2013. Hace 10 años

SUELDOS EN SECTOR COMERCIAL CRECEN 11 VECES MÁS QUE EN CONSTRUCCIÓN

En los últimos doce meses, por cada cinco empleos que se generaron en Lima, solo uno fue ocupado por las mujeres. El ingreso promedio de los trabajadores de 14 a 24 años creció dos veces más que el de aquellos que tienen más de 45 años. La mayoría delos jóvenes se encuentra en la actividad comercial y de servicios. Para especialistas como Miguel Jaramillo será más difícil que el empleo siga creciendo a dos dígitos.

18 de febrero del 2022. Hace 1 año

EMPRESAS PODRÍAN TENER AHORA RESPONSABILIDAD POR 20 NUEVOS DELITOS

Entre ellos, se incluye no comunicar operaciones sospechosas de lavado de activos, llevar contabilidad paralela, proporcionar información falsa sobre datos del RUC, así como financiar delitos aduaneros. Propuesta legal incrementaría el monto mínimo de las multas impuestas a las compañías.