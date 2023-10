15 de octubre del 2013. Hace 15 años

MEF RETA A LA CRISIS MUNDIAL Y COLOCARÁ BONOS EN EL EXTERIOR

Planea emitir bonos por 30 años hasta por US$ 600 millones. El viceministro de Hacienda había descartado colocar bonos en el mercado interno. Bancos y consultoras reducen proyección de crecimiento para el Perú a 6.5% en el 2009. El Gobierno pondrá a prueba el apetito de los inversionistas en medio de la turbulencia financiera. La apuesta, sin duda, es arriesgada. La última proyección del Latin Focus Consensus es menos optimista para el 2009.

15 de octubre del 2013. Hace 10 años

SE REQUIEREN CERCA DE US$ 1,400 MLLS. EN HOTELES PARA LOS PANAMERICANOS

Villa deportiva demandará US$ 100 millones. En el 2018 se espera concluir tres proyectos viales por US$ 1,520 millones. La infraestructura hotelera será clave para recibir a los 75 mil turistas que se espera que arriben a Lima en el 2019 con ocasión de los Juegos Panamericanos. Ahora la licencia para construir un hotel demora 18 meses. Vía Javier Prado - Faucett. Para concretar proyecto al 70% al 2019, la concesión debería otorgarse este año. Adecuación. Se requieren US$ 90 millones para mantener actuales coliseos. Hoteles. Mayor demanda será por establecimientos de tres estrellas.

15 de octubre del 2018. Hace 5 años

SE ACELERARÁ ALZA DEL COSTO DE HIPOTECAS

Tasa de interés promedio de créditos hipotecarios en soles se elevó a 7.46%. Se proyecta que aumento será mayor a partir del 2019. Aun así, se estima que desembolso del financiamiento para viviendas seguirá alto en los dos últimos meses del año.