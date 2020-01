14 de enero de 1995, hace 25 años

CANCILLER ACLARA: TROPAS DE ECUADOR DISPARARON CONTRA PATRULLA PERUANA

Incidentes ocurrieron en territorio peruano y vía diplomática debe ser agotada para esclarecer los hechos, precisa RR.EE.

14 de enero de 2000, hace 20 años

La mayor alza desde enero de 1999: BOLSA DE VALORES SUBIO 4% AYER IMPULSADA POR TELEFONICA

Intercambio de acciones propuesto por Telefónica de España elevó cotización de la empresa en 23% y atrajo la participación de inversionistas extranjeros. En tanto, cayó el precio del dólar.

14 de enero de 2010, hace 10 años

AFP A LA CAZA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Esperan captar entre 20 mil y 30 mil nuevos afiliados en el corto plazo. Los aportes serían como mínimo el 10% de la remuneración mínima vital. Se podría aspirar a pensiones de S/. 1,800. El sistema comienza a observar a los millones de personas que ahora no tienen ningún tipo de cobertura de pensiones. La idea es fomentar el producto, para que todas las administradoras privadas desarrollen planes de cobertura similares.

14 de enero de 2015, hace 5 años

CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES ESTÁ EN SU MEJOR NIVEL EN 5 MESES

Si bien es una buena noticia, Apoyo Consultoría advierte que aún no es claro qué tan sostenible sea la recuperación. La mejora de la confianza se dio principalmente en el segmento AB y en menor medida en C, D y E. Apoyo Consultoría dice que si el Congreso no extiende la exoneración de AFP y Essalud a gratificaciones, se afectará el consumo.

14 de enero del 2019, hace 1 año

AUMENTAN LAS PENSIONES EN EL 80% DE LAS UNIVERSIDADES

En las escalas más altas crecieron hasta en 15%, pero en promedio el alza es de 5%.