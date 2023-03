En febrero salió a la luz la noticia de que un centavo acuñado en 1955 fue vendido en US$2,050 en Estados Unidos, por lo que muchos se ha volcado a revisar sus tarros de monedas. ¿Qué debo hacer si creo que hallé una que vale miles de dólares?

La colección de monedas y billetes raros, como los de dos dólares, es popular en el mundo entero, pero en Estados Unidos hay un mercado bastante amplio.

Para saber si la moneda que guardas, es de gran valor, debes tener en cuenta ciertas características, como la antigüedad de la fecha de emisión y su buen estado. Sin embargo, lo que eleva su precio aún más es la rareza y poca accesibilidad a la pieza.

“La mayoría de las monedas no valen US$20,000 o incluso US$10 porque solo son monedas ordinarias”, dijo Brian Geno, de Fairfax Coin and Collectibles Exchange a Telemundo. Si crees que has tenido suerte, esto es lo que debes hacer:

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE TENGO UNA MONEDA VALIOSA?

Si crees que tienes una moneda valiosa, el experto de Fairfax Coin and Collectibles Exchange, Brian Geno, recomendó “acudir a una tienda especializada en monedas”.

Añadió que, “usualmente, las que tienen algún valor vienen en estos estuches plásticos y están certificadas y así sabemos que son genuinas”.

La moneda puede llegar a valer miles de dólares (Foto: Andina).

¿CUÁL ES LA MONEDA MEJOR VALUADA?

La moneda que se ha convertido en una estrella en redes sociales es la moneda de 50 centavos de John F. Kennedy de 1964. “Si ves en la moneda dice Liberty y en la i tiene un defecto y el base de la letra se ve por la mitad. Esa moneda en perfecto estado puede valer hasta US$35,000″, dijo Geno.

Explicó que entre mejor condición esté la moneda, más valor puede tener. La mayoría de las monedas que tienes en el bolsillo o la cartera han circulado por mucho tiempo en la calle y esto ha disminuido su condición y posible precio.