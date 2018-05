¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

06 de mayo de 1993, hace 25 años

NEGOCIACION CON CLUB DE PARIS FUE EXITOSA

Acuerdo con países acreedores permitirá alivio financiero de US$ 1,885 millones para el período 1993-1995.

También se consiguió reprogramación de intereses negociados en 1991.



06 de mayo de 1998, hace 20 años

CONFIEP: DELINCUENCIA ES LA MAYOR AMENAZA PARA DESARROLLO DEL PAIS

Gremio empresarial señala que urge aprobar drásticas medidas dentro del marco de la ley y pide que al igual que en el combate contra el terrorismo, Fujimori se haga cargo personalmente de la lucha.



06 de mayo del 2003, hace 15 años

RECAUDACION FISCAL SUBE EN ABRIL PESE A CAIDA DEL IGV INTERNO

Incremento fue de 6.8% debido principalmente a regularización del pago del Impuesto a la Renta. Ventas de principales contribuyentes aumentaron 8%. MEF proyecta mayor gasto por mejora en recaudación



06 de mayo del 2008, hace 10 años

BCR: CAPITALES 'GOLONDRINOS' YA SE FUERON DEL PAÍS

"Es un dinero que no queremos, porque no viene para inversión, sino para especular", afirmó el presidente del ente emisor. Anteriormente, el Banco Central de Reserva reportó que los flujos de dólares especulativos instalados en nuestro país, como depósitos a corto plazo y cuenta corriente, ascendieron a S/. 4,000 millones de enero a abril de este año. Por eso el Banco Central estableció una tasa de encaje de 120% a dichos depósitos de los no residentes. En este contexto, ayer el titular del ente emisor, Julio Velarde, afirmó que la mayor parte de estos capitales ya se habría ido del país. Sin embargo, agregó que la volatilidad del dólar persistirá porque las medidas recién empiezan a regir desde este mes. La baja de la divisa verde ya llega a 6.8% en lo que va de este año.