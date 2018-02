‘Pantera Negra’ derriba prejuicio al atraer un público diverso

Si " Mujer Maravilla” –“Wonder Woman”– demostró que espectadores de todas las edades y géneros podían ir a ver una película de superhéroe protagonizada por una mujer, “Pantera Negra” –“Black Panther”– está a punto de hacer lo mismo con un protagonista afroamericano en un supertraje.

AMC Entertainment Holdings Inc., el mayor operador de salas de cine de Estados Unidos, ha registrado más ventas anticipadas para "Pantera Negra" que para cualquier otro título de Marvel Studios "por un margen significativo", según Elizabeth Frank, directora de contenido y programación de la compañía. Más de 100 de las 650 salas de la cadena tienen reservas récord.

Entre los que adquieren las entradas no solo están los típicos entusiastas de las noches de estreno de los jueves, sino también familias que reservan matinés de domingo, dijo Frank en una entrevista.

En Leawood, el suburbio de Kansas City donde tiene sede AMC, la sala local tendrá 23 proyecciones el jueves por la noche. Los residentes de Leawood son 90.1% blancos y 1.2% negros.

"La parte más emocionante de la venta que tenemos con ‘ Pantera Negra’ en este momento es que es grande y de amplio espectro", dijo Frank.

La omnipresencia de la campaña de medios sociales #OscarSoWhite (#TanBlancoElOscar) y otros esfuerzos para aumentar la diversidad en Hollywood les dan buenos resultados a las películas protagonizadas por actores y directores de minorías.

En los Premios de la Academia del 4 de marzo, por ejemplo, un afroamericano, un mexicano y una mujer están entre los cinco nominados en la categoría de mejor director. Películas con actores de minorías en papeles protagónicos, como "Jumanji: Bienvenidos a la jungla” y "Get Out" (titulada “¡Huye!” en Latinoamérica y “Déjame salir” en España), son grandes éxitos económicos.

"Es muy revelador que el reciente éxito de crítica y de taquilla de DC, ' Wonder Woman', haya dinamitado otro lugar común de la industria: que el público no va a ir a ver una película protagonizada por una superheroína", dijo Reed Tucker, autor de "Slugfest", un libro del 2017 sobre la batalla que libran DC Comics, de Marvel, y Time Warner Inc.

"Esperamos que el éxito de Pantera Negra abra la puerta, no solo a los superhéroes que no son blancos, sino también a todo tipo de proyectos con personas de color".

Reino de ficción

" Pantera Negra" presenta a Chadwick Boseman como T’Challa, un príncipe africano con superpoderes felinos que regresa a su tierra natal para luchar contra un malvado rival por el liderazgo de la nación ficticia de Wakanda.

La película fue dirigida por Ryan Coogler, un cineasta afroamericano que saltó a la fama con su filme independiente del 2013 "Fruitvale Station".

"Black Panther" llega a los cines este jueves. La empresa matriz de Marvel, Walt Disney Co., pronostica un debut de US$ 150 millones durante el fin de semana largo del Día del Presidente, lo que pondría a "Pantera Negra" en carrera para figurar entre los lanzamientos nacionales más taquilleros del año. Otros analistas hacen una estimación más alta.

Shawn Robbins, de Box Office Pro, pronostica un fin de semana de estreno de US$ 181.5 millones y dice que la película extenderá el negocio de Marvel de Disney más allá de sus éxitos con “Iron Man”, “Thor” y “Capitán América”, hacia a una nueva generación de superhéroes.