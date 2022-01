‘Whiplash’ lleva este título gracias a la famosa composición que realizó el jazzista y saxofonista estadounidense, Hank Levy, la cual tiene el mismo nombre. La popularidad de esta canción se debió, en parte, a que Levy convocó al famoso trompetista, Don Ellis, para que la interprete junto a su grupo.

Uno de los puntos más grandes y sobresalientes que tiene 'Whiplash' es la magistral actuación que hizo J.K. Simmons. Este actor estadounidense encarna a Terence Fletcher, un perfeccionista y obsesionado profesor de jazz que, en base a un régimen estricto de enseñanza, buscará sacar adelante el talento de sus estudiantes.

Su interpretación le ha servido para ganar todos los premios a los que fue nominado, incluso el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto. Es el favorito a llevarse el Oscar este domingo.

El blog Cultura Ocio, que es editado por la agencia de noticias Europa Press, entrevistó a Simmons y este aprovechó para indicar que no compartía la obsesión que su personaje respiraba. "Lo que más me gusta de Fletcher es su pasión por la música y lo que menos me gusta es su negativa a dejar que la decencia humana se interponga en esa pasión", apuntó.

IMDb estima que el presupuesto que se necesitó para darle vida a esta historia fue de 3 millones 300 mil dólares. Esta cifra fue superada por la recaudación que generó en la taquilla mundial, la cual ya superó los 9 millones de dólares.

Miles Teller es el encargado de interpretar a Andrew Neiman, un baterista que solo tiene como meta ser el mejor. Este joven actor (27) es recordado por otras películas como 'Rabbit Hole' (2010), 'Footloose' (2011), 'Proyecto X' (2012) y 'That Awkward Moment' (2014).

Damien Chazelle es el director de esta película. 'Whiplash' es su primera gran película ya que, con anterioridad, solo había tenido a su cargo el filme musical 'Guy and Madeline on a Park Bench', en 2009. En la premiación de este domingo, competirá por el Oscar a Mejor Guion Adaptado.

El director comentó, en una entrevista con el portal británico Little White Lies, que esta historia nació de una experiencia similar que tuvo en su vida. "Creo que el jazz es en general una música muy hostil", aseguró. Además, se conoce que esta película fue, en un inicio, un corto que Damien Chazelle ya había hecho en 2013.

Otro gran punto que engrandece a este filme son los cambios ágiles de planos que tiene. La rapidez con la que se trabajaron los detalles hace que el concepto musical de 'Whiplash' se mantenga de principio a fin.

En el portal de la ABC, este argumento fue tomado muy en cuenta a la hora de fabricar la crítica: "La dirección de Chazelle, en general, es excelente, y particularmente durante las escenas de música, en las que mueve la cámara ágilmente entre los músicos e instrumentos, intercalando esto con angustiantes acercamientos a un Andrew sudado y ocasionalmente ensangrentado luchando en la batería.

Intimidantes tomas de la mirada de hierro de Fletcher y tomas casi fetichistas de los bombos y platillos salpicados de, literalmente, sudor y sangre", apuntan.

Después de su estreno, la crítica alabó el trabajo que se realizó en 'Whiplash'. Por ejemplo, en el portal Metacritic, que recopila reseñas de todo tipo, le otorgó una calificación de 85 sobre 100, basado en el punto de vista de diez críticos.

Uno de los temas principales que aparecen en esta película es 'Caravan', canción que escribieron los músicos estadounidenses, Juan Tizol y Duke Ellington.