Birdman La gran favorita de esta premiación es 'Birdman', película que dirigió el mexicano Alejandro González Iñárritu. Esta historia cuenta la desgracia por la que pasa Riggan (Michael Keaton), un actor que lucha por superar a diario el encasillamiento que le generó un personaje de acción que interpretó en su juventud, Birdman. Según estimaciones de IMDb, este filme tuvo un presupuesto de 22 millones de dólares.

Boyhood 'Boyhood' también parte como favorita en la noche de este domingo 22 de febrero. El argumento cuenta la historia de Mason, un niño que crece dentro de un hogar con muchos problemas. El gran detalle que tiene este filme es que fue rodado en 12 años. Además, se conoce que el presupuesto que se necesito fue de 4 millones de dólares.

El código enigmaEste filme está centrado en la historia de Alan Turing, el matemático británico que logró descifrar los códigos que tenía la máquina Enigma de la Alemania Nazi. La producción de este filme necesitó un presupuesto estimado de 14 millones de dólares para su realización.

El Gran Hotel Budapest La divertida y ágil propuesta de Wes Anderson, 'El Gran Hotel Budapest ', se enfoca en narrar la historia del señor Gustave H., un legendario conserje que entabla una amistad con Zero Moustafa, un joven empleado al que convierte en su protegido. Según estimaciones de IMDb, el filme necesitó un presupuesto de 31 millones de dólares.

El francotirador 'El francotirador' cuenta la historia de un destacado soldado estadounidense que tiene como meta proteger a su país pero, más aún, a su familia. Esta película fue dirigida por el reconocido y galardonado Clint Eastwood, quien necesitó un presupuesto superior a los 58 millones de dólares.

La teoría del todo'La teoría del todo' toma como referencia el libro 'Travelling to Infinity: My life with Stephen', el cual fue escrito por Jane Hawking, la ex esposa del físico, Stephen Hawking. Se conoce que esta película necesitó un presupuesto de 15 millones de dólares.

Selma Otra película que también tiene buenas chances de triunfar en el Oscar de este año es 'Selma', de la directora estadounidense, Ava DuVernay. Este filme retrata los hechos ocurridos en 1965, cuando miles de personas en Estados Unidos se unieron para reclamar por los derechos civiles de la gente afroamericana. Su realización, además, necesitó un presupuesto de 20 millones de dólares.

Whiplash Otra de las favoritas en esta premiación es la historia de superación que presenta 'Whiplash'. El gran detalle de este filme es la actuación que realizó J.K. Simmons, quien interpreta al obsesivo y perfeccionista profesor de música, Terence Fletcher. IMDb indica que el presupuesto que se necesitó para este filme fue de 3,3 millones de dólares.