Después de un tumultuoso año cinematográfico empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia otorgaron el martes una lluvia de nominaciones a la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, que competirá en 13 categorías.

La obra de tres horas de Nolan, considerada como la favorita a mejor filme, recibió nominaciones a mejor película y por la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama sobre J. Robert Oppenheimer, uno de los principales desarrolladores de la bomba atómica.

Aunque Nolan es considerado como gran cineasta de su época, nunca ha ganado un Premio de la Academia, ni sus cintas han conquistado el premio a la mejor película. Este podría ser su año.

El gran éxito de taquilla del año, “Barbie”, le sigue a su compañera de Barbenheimer con ocho nominaciones. La comedia feminista de Greta Gerwig, que recaudó más de US$ 1,400 millones por venta de boleos, fue nominada a ocho premios, incluyendo mejor película; mejor actor de reparto para Ryan Gosling y dos candidatas a mejor canción: “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

Pero Gerwig quedó sorprendentemente fuera de la categoría de mejores directores. Fue nominada a mejor directora en el 2018 por su debut “Lady Bird”. En ese momento, Gerwig era apenas la quinta mujer nominada para la categoría en la historia de los Oscar. Desde entonces, Chloé Zhao de “Nomadland” y Jane Campion “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) han ganado el premio a la mejor dirección. Antes de esas victorias, Kathryn Bigelow de “The Hurt Locker” (“En tierra hostil”) era la única mujer que había ganado este importante galardón en los Oscar, en 2010.

Tanto la épica del pueblo indígena osage de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) como la versión de Frankenstein de Yorgos Lanthimos “Poor Things” (“Pobres criaturas”) también fueron ampliamente celebradas. “Poor Things” obtuvo 11 nominaciones, mientras que “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios Oscar.

Lily Gladstone, protagonista de “Killers of the Flower Moon”, se convirtió en la primera indígena estadounidense nominada a mejor actriz. Por décima vez, Scorsese fue nominado a mejor director. Leonardo DiCaprio, sin embargo, se quedó fuera del premio al mejor actor. El fallecido Robbie Robertson, quien murió en agosto, se convirtió también el primer indígena en ser nominado a mejor música original.

“Poor Things”, una oscura fantasía de la era victoriana sobre el despertar sexual de Bella Baxter, recibió nominaciones por la dirección de Lanthimos, la actuación principal de Emma Stone, la actuación de reparto de Mark Ruffalo y nominaciones por su arte y diseño fantástico.

Los 10 filmes nominados a mejor película fueron: “Oppenheimer”, “Barbie”, “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon”, “The Holdovers” (“Los que se quedan”), “Maestro”, “American Fiction”, “Past Lives” (“Vidas pasadas”), “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) y “The Zone of Interest”.

Ese grupo, que iguala a los nominados a los Premios del Sindicato de Productores, es como se esperaba y, como señalaron los críticos, una colección notablemente sólida de películas. Por primera vez, tres de las nominadas a mejor película fueron dirigidas por mujeres: “Past Lives”, de Celine Song; “Anatomie d’une chute” de Justine Triet, quien también fue nominada a mejor dirección; y “Barbie” de Gerwig.

Pero las sorpresas abundaron en otras categorías.

La categoría de mejor actor había sido vista como una de las más competitivas. Al final, los nominados fueron Murphy, Paul Giamatti (“The Holdovers”), Jeffrey Wright (“American Fiction”), Bradley Cooper (“Maestro”) y Colman Domingo (“Rustin”). La nominación de Domingo, por su interpretación del activista de los derechos civiles Bayard Rustin, lo convirtió en el segundo hombre abiertamente gay en ser nominado por interpretar a un personaje gay, después de Ian McKellen por la película de 1998 “Gods and Monsters” (“Dioses y monstruos”).

“American Fiction”, el perspicaz drama de Cord Jefferson sobre un novelista frustrado, tuvo un día especialmente bueno, con cinco nominaciones. Eso incluyó una nominación para Sterling K. Brown como mejor actor de reparto. Robert De Niro (“Killers of the Flower Moon”) completó esa categoría con Downey Jr. y Gosling.

El premio a la mejor actriz también fue muy disputado. Junto a Gladstone y Stone, las nominadas fueron Carey Mulligan (“Maestro”), Annette Bening (“Nyad”) y Sandra Hüller (“Anatomie d’une chute”). Eso dejó fuera a Margot Robbie, la estrella de “Barbie”, y a Fantasia Barrino de “The Color Purple” (“El color púrpura”).

En la categoría de actriz de reparto, la favorita Da’Vine Joy Randolph de “The Holdovers” continuó su marcha hacia su primer Oscar. A ella se unieron Blunt, Danielle Brooks (“The Color Purple”), Jodie Foster (“Nyad”) y America Ferrera (“Barbie”).

Las nominadas “Oppenheimer”, “Barbie”, “Poor Things” y “Killers of the Flower Moon” conformaron un cuarteto maximalista de pesos pesados del Oscar. La extensa película biográfica de Nolan. El semimusical de Gerwig. El oscuro western de Scorsese. La fantasía suntuosamente diseñada de Lanthimos. Cada una utilizó un amplio espectro de herramientas cinematográficas para contar historias grandes, a menudo inquietantes, en la pantalla grande. Y cada una de ellas, incluso la película de mayor presupuesto de Apple hasta el momento, “Killers of the Flower Moon”, tuvieron sólidos estrenos en cines que aguardaron para el streaming meses después.

The Associated Press obtuvo su primera nominación al Oscar en los 178 años de historia de la agencia de noticias con “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”), la desgarradora crónica de Mstyslav Chernov sobre la ciudad ucraniana sitiada y los últimos periodistas internacionales que quedaron allí después de la invasión rusa. Fue nominada a mejor documental, junto con “Four Daughters”, “Bobi Wine: The People’s President”, “The Eternal Memory” y “To Kill a Tiger”.

“20 Days” es una producción conjunta entre The Associated Press y la serie “Frontline” de PBS.

Las nominadas a mejor película internacional son: “La sociedad de la nieve” de España; “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) de Gran Bretaña; “Das Lehrerzimmer” (“Sala de profesores”) de Alemania; “Io Capitano” (“Yo capitán”) de Italia y “Perfect Days” de Japón.

Las nominadas a mejor película animada son: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”); “Elemental” (“Elementos”); “Nimona”; “Robot Dreams”; “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”).

El conjunto de nominadas a mejor película, todas las cuales se proyectaron en los cines durante al menos un mes, incluida “Maestro” de Netflix, refleja una reconfiguración en la industria después de años de experimentación durante la pandemia. Netflix obtuvo la mayor cantidad de nominaciones que cualquier otro estudio con 18, pero el consenso de la industria, por ahora, ha vuelto a creer que los cines juegan un papel vital para el estreno de la mayoría de las películas. Apple y Amazon, que en 2022 adquirió MGM, han hecho del cine una prioridad.

Al acumular nominaciones para “Oppenheimer”, los votantes de los Oscar se encaminan a hacer algo que no han hecho en mucho tiempo: entregar su máximo galardón a un éxito de taquilla de gran presupuesto. Es cierto que “Oppenheimer” no es el típico espectáculo de la pantalla grande, pero la academia ha favorecido durante años a películas más pequeñas para su principal premio, como “CODA” (“CODA: Señales del corazón”), “Nomadland” y la ganadora del año pasado, “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). La película de Ben Affleck de 2012 “Argo” fue la última ganadora del premio a mejor película en superar los US$ 100 millones de taquilla en Estados Unidos. “Oppenheimer” recaudó US$ 326,8 millones en Estados Unidos y Canadá, y casi US$ 1,000 millones en todo el mundo.

Históricamente, los éxitos de taquilla han ayudado a impulsar los índices de audiencia de los Oscar. A pesar de que la acumulación de ceremonias de premiación (un efecto secundario de las huelgas del año pasado) podría ser perjudicial para los Premios de la Academia, la presencia de Barbenheimer podría impulsar la teletransmisión del 10 de marzo en ABC. Jimmy Kimmel regresará como anfitrión, y la ceremonia se adelantará una hora, a las 7 p.m. de Nueva York.