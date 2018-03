Netflix no podrá competir con sus cintas originales en festival de Cannes

Las reglas del Festival de Cannes son claras y es que toda película que desee participar en la competencia deberá comprometerse a ser distribuida en las salas francesas.

Según La Tercera, por ese motivo, este año Netflix no podrá competir en el certamen con sus producciones originales -como lo hizo en 2017 con Okja y The Meyerowitz Stories-, luego que se negara a exhibirlas previamente en salas tradicionales por el sistema de ventanas que rige en el país europeo.

Al respecto, el CEO de la compañía de streaming, Reed Hastings, consideró como un “bloqueo” que la ley francesa que regula el tiempo entre la exhibición en salas y otras plataformas exige que pase un mínimo de 36 meses antes de que las producciones estén disponibles en sistemas on demand, lo que claramente iría en detrimento de sus usuarios locales que tendrían que esperar tres años para tener las cintas disponibles en el servicio de streaming.

Para poder competir en la edición pasada, acordaron que las películas estuvieran en la cartelera francesa durante una semana. Pero esta medida excepcional animó el reclamo de los exhibidores que exigían se respetara la regulación, por lo que para este año Netflix tenía que ceder.

La llegada de las películas del gigante del streaming a Cannes prometía una importante apertura por parte de la industria cinematográfica tradicional y un gran paso para las producciones de Netflix. Algo que finalmente se vio truncado por la falta de acuerdo entre ambas partes.

“A la gente de Netflix le encantó la alfombra roja y le gustaría estar presente con otras películas. Pero entienden que la intransigencia de su modelo de negocio es ahora lo opuesto al nuestro”, declaró el director del festival, Thierry Fremaux, a la revista Le Film Francais.

La postura fue apoyada por el presidente del jurado del festival el año pasado, Pedro Almodóvar, quien subrayó que “sería una enorme paradoja que la película que se lleve la Palma de Oro no pueda verse en la gran pantalla”.

Habla Spielberg

Pero Netflix no sólo fue víctima de Cannes. Hace unos días, Steven Spielberg disparó contra la plataforma de streaming, debido a la nominación de dos de sus títulos originales, la película Mudbound y el documental 13th, a los pasados premios Oscar, con una crítica que fue más allá de la distribución.

“Una vez que usas el formato de la televisión, eres una película para TV. Por supuesto que si es buena merece un Emmy, pero no un Oscar. No creo que las películas que estén en un par de cines por menos de una semana merezcan una nominación de la Academia”, afirmó el director en una entrevista promocional de su filme Ready player one, que hoy debuta en Chile.

Con la competencia fuera de sus posibilidades, Netflix de igual forma podrá exhibir sus producciones en el festival que se llevará a cabo entre el 8 y el 19 de mayo.