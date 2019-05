Muse en Lima: ¿cómo fue la negociación y qué sorpresas ofrecerá el concierto?

César Ramos, el líder de Inmortal Producciones, es el hombre que ha hecho realidad el sueño de más de 15,000 fanáticos peruanos de la banda Muse. El productor es el responsable de que el grupo llegue al país por primera vez para ofrecer un concierto que, desde ya, se avizora como uno de los mejores del año.

Conversamos con Ramos sobre los detalles de la negociación y lo que prepara para la noche del 15 de octubre en el Jockey Club.

César Ramos, propietario de Inmortal Producciones César Ramos, propietario de Inmortal Producciones (Foto: GEC) Gestión

¿Hace cuánto tiempo busca traer a Muse?

Hace tres años. Es una de las bandas que siempre quise llevar a Vivo x el Rock. Pero la banda ha crecido tan rápido a lo largo de los últimos años y su puesta ha sido tan especial que hace un par de años dejé de imaginar que vendrían.

¿Cuándo empezaron las negociaciones?

Hace un año vengo negociando con su equipo.

¿Por qué tomó tanto tiempo?

Muse es una banda que toca todo el tiempo. No tienen muchos ratos libres en su agenda y normalmente no giran en Sudamérica. En los últimos tres años no han venido a la región. Pero esta vez sí hubo la oportunidad porque están como headliner en Rock in Rio y, aprovechando eso, se armó la gira latinoamericana.

¿Antes ya había tenido contacto con ellos para traerlos?

Sí, varias veces, pero no se había concretado.

Hay mucha expectativa por verlos…

Sí, ya van más de 12 mil entradas en cuatro días de venta. Su sonido es actual y es multigeneracional. Sus shows son en estadios pues tienen mucha asistencia. En México han agotado entradas para dos fechas donde van a llevar 120,000 personas.

¿Por qué entonces no se hizo aquí en un lugar más grande?

Queríamos el Estadio Nacional, pero en estos momentos es muy complicado alquilarlo. Creo que para ningún concierto. La FPF tiene reservadas varias fechas que se cruzan con otros eventos.



Muse en vivo en Leeds Festival Muse en vivo en Leeds Festival Peter Van Velthoven

Ya empezó la preventa, ¿se espera agotar aquí también?

La fecha límite es hasta el 8 de junio, pero creo que se acabarán antes. En el peor escenario, todavía tendremos entradas, pero creo que fin de mes se acaba el stock.

¿Con las 12,000 entradas vendidas hasta ahora ya se recuperó la inversión hecha por su productora?

No, pero nos falta muy poco para eso. Con aproximadamente 15,000 se recuperaría. Es una banda y una puesta en escena muy cara.

¿Cuánto porcentaje de la inversión se ha destinado solo a la puesta en escena?

El 25% o 30%.

¿Alguna condición que haya puesto el grupo para venir al Perú?

No, solamente que se respete su puesta en escena. Por eso demoran en responder. Antes que se llegue a un acuerdo económico, necesitan la seguridad de que se van a cumplir los detalles técnicos que requieren. Su equipo de producción vino a revisar que todo esté bien.

¿Qué incluye esa puesta en escena?

En varios temas cantan sobre algo que parece un robot o ciborg gigante. Además, el concierto tendrá un pasarela larguísima que, acabando, tendrá un mini escenario. Hay mucha tecnología en el show.

¿Qué auspiciadores tienen para este evento?

Por ahora, solo con el banco Interbank, que da el descuento para las entradas. Estamos en negociaciones con otros.

Hubo en algún momento banderolas en la Vía Expresa pidiendo la llegada del grupo. ¿Fue parte de una campaña de intriga antes de anunciarlo?

Los fans de Muse son muy apasionados por la banda. Ellos ya habían hecho eso antes, pero la diferencia fue que esta vez la prensa lo cubrió. Hay cerca de 15 mil fanáticos de Muse que se reúnen siempre y se le ocurren ese tipo de cosas ingeniosas.



Muse en vivo, París Muse en vivo, París Peter Van Velthoven

¿Habrá un telonero?

Es muy probable que haya un telonero. Eso está por confirmarse por la banda. Son ellos quienes lo aprueben.

¿Ustedes los proponen?

Sí, generalmente proponemos de tres a cinco alternativas. Han pasado casos en que no les gusta ninguna.

¿Ya están manejando esas opciones?

Lo estamos pensando todavía.

Casi siempre hay críticas del público peruano por eso. ¿Qué criterios se manejan para elegirlos?

Me ha pasado con bandas de rock pesado que prefieren que les abra un DJ. A veces las bandas no quieren que otras muy similares a ellos toquen antes. Por lo general, buscan algo diferente, pero que no desencaje.

¿Participan los fans en esta elección?

Para este show, vamos a hacer un post en las redes sociales preguntándole a los fans qué bandas quieren que abra el concierto. Intentaremos no repetir a los que ya han abierto a otras bandas de similar envergadura.

Hace un tiempo imaginabas traer a Muse. ¿Qué otro grupo sueñas con traer al Perú ahora?

El próximo 27 de mayo anunciaremos a una banda que parecía imposible que venga al Perú. Es un headliner muy grande que ha tocado en los festivales más grandes del mundo en la actualidad (Lolapalooza, Coachella) y es la primera vez que viene al Perú. Pensé que me iba a demorar muchos años más, pero ya está confirmado.