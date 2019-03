Messi presume sus zapatillas inspiradas en Game of Thrones

Lionel Messi , el mejor jugador de fútbol del mundo, subió a su cuenta de Instagram una breve historia mostrando sus zapatillas inspiradas en la serie de HBO. El vídeo se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en redes.

En la grabación de Messi se puede ver que los tenis están confeccionados en base a la historia de George R. R. Martin. Por ejemplo, en las etiquetas están los escudos de las Casas Stark y Targaryen, familias que disputan el famoso trono.

Además, se pueden leer las primeras líneas del juramento que realizan unos personajes muy importantes en la trama, los Guardianes del Muro: "Night gathers, and now my watch begins".

El calzado deportivo de Adidas inspirado en Game of Thrones fue presentado el pasado 22 de marzo y la última temporada de la serie se estrenará el 14 de marzo. Los fanáticos de la serie se vieron entusiasmados con esta edición especial de la marca y dejaron ver sus reacciones en las redes.