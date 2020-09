Cantante, actriz, presentadora de televisión, empresaria y no desde hace mucho, compositora. La multifacética Maricarmen Marín es probablemente la figura femenina más conocida en el mundo de la cumbia.

El año pasado, cuando cumplió 20 años de trayectoria, había decidido enfocarse en su carrera musical. Recorrió el Perú con 48 presentaciones e ingresó a Bolivia con el pie derecho y 38 conciertos. También hizo una gira por Europa. Los planes han cambiado, pero su ánimo no ha decaído.

¿Cómo ha logrado estar vigente tanto tiempo en el mercado musical?

Mi fórmula ha sido trabajar cada cosa, sea grande o pequeña, como si fuera la última vez que la haré. Tuve que pelear contra la informalidad que existe en mi rubro, ver espectáculos del extranjero que enriquezcan los míos. Además he llevado varios cursos para profesionalizarme.

¿Como cuáles?

Aquí no enseñan cómo ser mánager, vender a un artista o cómo elegir una canción. Así que me inscribí a cursos del extranjero que explican sobre el diferencial de un artista. Esas herramientas son importantes y te dan otra visión del mercado.

¿Se considera ‘chancona’?

Siempre. Creo que he trabajado siempre el triple para lograr lo conseguido. Nada ha sido fácil en el mundo de la música tropical y en una comunidad machista.

No hace muchos años la cumbia se volvió un género aceptado en todos los estratos sociales...

Lo han conseguido varios grupos como Armonía 10, Grupo 5, Agua Marina. Haciendo presentaciones en buenos escenarios y trabajando con los compositores indicados. Invirtieron y la gente volteó a ver la cumbia y a aceptarla en cualquier reunión. Ahora sus representantes pueden ser también imagen de marcas.

Usted es rostro de una marca de champú y supermercados, ¿por qué considera que la convocan?

La televisión me ha permitido ser más amiga de las familias. Las marcas se sienten atraídas por ese público masivo que convoco y que confía en mí.

¿Cómo elige usted a las marcas?

Muchas marcas han llegado pero si no las he usado, no sabré qué decir. Metro, por ejemplo, reemplazó el basural de Palao. Y con mi primer sueldo compré un televisor allí. Llevé el carrito hasta mi casa para que todo el mundo lo viera. Y Head & Shoulders lo uso desde los 8 años, cuando ni podía pronunciar el nombre (ríe).

¿Cómo aprovecha esas alianzas para impulsar su carrera musical?

Una de las marcas financió mi concierto por los 20 años y con la otra ahora voy a trabajar un concierto virtual. Con ellos hice mi disco de Navidad, que fue el más vendido física y virtualmente.

Entonces los discos siguen siendo rentables en su rubro musical.

Las plataformas digitales son el boom del momento y nos permiten estar cerca del público, pero en el rubro tropical también existe un público que necesita el material físico. En Perú todavía se utiliza el DVD y el CD, sobre todo en provincias.

¿Cuándo llegará el concierto virtual?

Tengo dos proyectos virtuales grandes para antes de que termine el año. Estoy demorando porque todavía analizamos la estrategia para llevarlos a cabo.

¿Cómo ofrecer una experiencia satisfactoria similar al concierto presencial?

Por el valor de una entrada, lo disfruta toda la familia o puedes verlo una semana. Estamos averiguando qué plus podemos darle al público para que se sienta satisfecho y feliz.

¿Cómo componer una canción exitosa?

Cuando escribí “¿Por qué te fuiste?” pensé en cuál era el temor más grande de las personas, el abandono. Es una canción que el público puede hacer suya cualquiera sea su experiencia.

EN CORTO

Nueva faceta. El primer tema que compuso Maricarmen Marín fue “¿Por qué te fuiste?”, el cual tiene 80 millones de reproducciones en YouTube. Ahora la artista ha compuesto 15 canciones para un nuevo disco en el que participarán artistas internacionales como Rodrigo Tapari y Américo. “La idea es compartir nuestros públicos conquistados”, comenta.