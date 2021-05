Marco Nicoli tiene más de ocho años de experiencia en gestión general y ha liderado empresas en diversos rubros. En el 2012 fue nombrado gerente general de ManpowerGroup Perú, una empresa de selección, reclutamiento, tercerización e intermediación de personal. Sin embargo, en el 2017 asumió como director general de la compañía para la región sur, liderando las operaciones en Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Qué tan complicados se han vuelto sus horarios con el teletrabajo?

Desde que inició la pandemia, mis horarios se desestructuraron. Se perdió el típico “horario de oficina” para dar paso a un horario mixto entre temas de trabajo y temas personales.

¿Se trabaja más a distancia?

Depende. Si lo enfocamos a nivel corporativo, creo que hay áreas que por su misma naturaleza deben estar conectadas todo el tiempo; sin embargo, hay otras que se mantienen dando los mismos resultados sin un horario tan marcado. En ManpowerGroup, venimos haciendo lo posible para invitar a los equipos a no dejar de lado esos espacios de descanso y de actividades personales.

¿Cómo un ingeniero industrial llega a un sector de recursos humanos?

Es la misma pregunta que les hice a mis entrevistadores cuando me estaban reclutando hace casi 10 años atrás. De hecho, en ManpowerGroup siempre decimos que el talento es lo que más importa y efectivamente, creo que en una industria como la nuestra, la eficiencia y los procesos bien definidos son claves para el éxito.

¿Qué cualidades busca en sus colaboradores directos?

Aparte de contar con los conocimientos y habilidades propias del cargo que desempeñan, resulta clave el alto grado de “accountability” que, por cierto, no tiene una traducción exacta en castellano, pero se relaciona con el compromiso individual, la proactividad y la responsabilidad.

Y, por el contrario, ¿qué es lo que no soporta en un equipo con el que trabaja?

Lo que no acepto de un equipo es el no hacerse responsables de sus decisiones o buscar excusas para no resolverlas y/o afrontarlas.

¿Qué diría que es aquello que sus colaboradores le pedirían mejorar como líder?

Creo que el líder de hoy debe ser un líder transformador, digital y coach. Si bien la virtualidad no permite que generemos tantos espacios de interacción como antes, considero que podría buscar fomentar mayores espacios de acercamiento con diversos equipos. Si bien, cuando estoy viendo temas de trabajo, me gusta ir de frente al grano, es importante no dejar de lado estos momentos para escuchar y compartir.

¿Recuerda aquellas preguntas más difíciles de responder en una entrevista de trabajo?

Mi última entrevista de trabajo fue hace casi 10 años y no recuerdo mucho las preguntas que me hicieron, pero seguramente no las contesté tan mal y por eso me escogieron (risas). Sin embargo, hubo una frase que me dijo la persona que fue mi jefa directa en ese momento, y es: “Quiero que pienses que esta es la compañía donde te vas a jubilar”.

¿Qué pensó en ese momento?

Que me hablaba de broma, pero no me imaginé que después de tantos años, realmente iba a ser el lugar donde uno se apasiona con lo que hace.

Cuéntenos más sobre usted ¿Qué hace en su tiempo libre?

Siempre me han gustado los deportes de aventura. Cuando tenía varios años menos, estuve muy activo en la escalada de roca y el andinismo, luego fui incursionando en el parapente, que es una actividad que practico hasta el día de hoy.