FOTO 1 | Secreto 1: Pensar en minutos, no en horas. La mayoría de las personas dividen sus horarios en horas y medias horas, pero ¿sabes cuántos minutos tiene un día? La respuesta es 1440 minutos y cada uno de ellos cuenta. Imagina que cada día te dan US$ 1,440 para gastarlos en lo que quieras y los que no gastas desaparecerán al final del día. Lo mismo pasa con el tiempo y no olvides que el dinero se recupera, el tiempo no.