Magnate Ambani supera a Jack Ma como la persona más rica de Asia

Mukesh Ambani superó al fundador del grupo Alibaba , Jack Ma, para convertirse en la persona más rica de Asia, al tiempo que posiciona a Reliance Industries Ltd. como una fuerza disruptiva para el comercio electrónico en la India .

El viernes se estimó el patrimonio de Ambani, presidente del conglomerado indio que abarca desde la refinación hasta las telecomunicaciones, en US$ 44,300 millones, luego de que Reliance Industries Ltd. avanzara un 1.6% a un récord de 1.099,8 rupias, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. La riqueza de Ma se situó en US$ 44,000 millones al cierre del mercado el jueves en Estados Unidos , donde la compañía cotiza sus acciones.

Ambani ha sumado este año US$ 4,000 millones a su fortuna luego que Reliance duplicara su capacidad petroquímica y los inversionistas alabaran el éxito de su disruptiva empresa de telecomunicaciones Reliance Jio Infocomm Ltd. Luego, a principios de mes, el magnate reveló planes para aprovechar a sus 215 millones de suscriptores de telecomunicaciones con el fin de ampliar sus ofertas de comercio electrónico, compitiendo con firmas de la talla de Amazon.com Inc. y Walmart Inc. Ma, de Alibaba Group Holding Ltd., ha perdido US$ 1,400 millones en 2018.

"Necesitamos ampliar nuestro horizonte de expectativas con Reliance", dijo Nitin Tiwari, analista de Antique Stock Broking en Bombay. "Están listos para algo realmente transformacional".

Ambani, conocido por ejecutar proyectos a gran escala, encabezó la construcción del complejo de refinación más grande del mundo en Jamnagar, posee la red de datos móviles más extendida a nivel mundial y afirma tener la mayor y más rentable empresa minorista de la India.

En la reunión anual de accionistas de este mes, Ambani dijo que Reliance veía su "mayor oportunidad de crecimiento en la creación de una nueva plataforma de comercio híbrida O2O", que involucra los negocios del grupo Reliance Retail Ltd. y Reliance Jio. El "tamaño de Reliance se duplicará con creces" para 2025, dijo Ambani en la reunión.

Jio presentará en agosto un servicio de banda ancha basado en fibra óptica en 1,100 ciudades indias en lo que Ambani calificó del lanzamiento más grande de líneas fijas Greenfield en cualquier parte del mundo.

"Jio es el motor del surgimiento de Reliance", dijo Deven Choksey, director general de KR Choksey Shares and Securities Pvt, con sede en Bombay. "Si la empresa va a duplicar sus ganancias dentro de unos años, el precio de las acciones también se duplicará, si es que no aumenta más".

Un portavoz de Reliance no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Una semana después de los anuncios, Reliance volvió a ingresar al club de los US$ 100,000 millones después de más de una década. Hace dos años, anunció su disruptiva empresa de telecomunicaciones con ofertas gratuitas que finalmente obligaron a los rivales más pequeños a retirarse y a los más grandes, a fusionarse.

El multimillonario heredó Reliance de su padre, Dhirubhai Ambani, a quien se le atribuye haber desencadenado una cultura bursátil entre los indios de clase media y haber usado sus ahorros para construir las filiales de producción petroquímica y textil del grupo.

La muerte de Dhirubhai en 2002 dejó el grupo en manos de Mukesh y su hermano menor, Anil Ambani. Los hermanos finalmente dividieron la compañía en 2005, en virtud de un pacto familiar mediado por su madre, después de años de disputas.