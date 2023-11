La colección de arte de Emily Landau, vendida en la noche del miércoles y que incluía la obra maestra de Picasso “Femme à la montre”, se convirtió en la más rentable nunca vendida por una mujer coleccionista, según la casa de subastas Sotheby´s, organizadora de la venta.

Emily Fisher Landau, que murió a los 102 años el pasado marzo en su casa de Florida, poseía una de las colecciones de arte contemporáneo más preciadas de Estados Unidos, que había sido reunida a lo largo de toda una vida de “voraz” coleccionismo, en expresión de Sotheby´s.

La venta del miércoles, con algunos de los nombres más granados del arte plástico del siglo XX, alcanzó un precio total de US$ 406,4 millones, con cinco obras que superaron cada una el precio de US$ 20 millones.

La joya de la sesión fue el cuadro de Picasso (pintado en 1932), vendido por 139,4 millones de dólares, el cuadro más caro vendido en el mercado en este 2023 y el tercero más caro vendido nunca de los producidos por el artista malagueño, tras “Femmes d´Alger” (subastado en 2005 por 179 millones) y “Le rève”, adquirido en una venta privada en 2012.

Tras el Picasso, brillaron en la subasta del miércoles por su precio final Jasper Johns (“Flags”, 41 millones), Ed Ruscha (“Securing the last letter (Boss)”, Cy Twombly (“Sin título”, US$ 23 millones) y otra de Mark Rothko (“Sin título”, 22,1 millones).

Como suele ser habitual, Sotheby´s no desvela los nombres de los compradores, pero dejó saber este jueves que una buena parte de las ventas fueron a Asia, concretamente obras de Andy Warhol, Mark Rothko, Robert Indiana, Cy Twombly, Jean Arp y Georgia O´Keeffe.

El mercado asiático, que ha dejado de ser emergente para convertirse en uno de los polos principales de movimiento comercial artístico, incluye las ciudades chinas de Shangai y Hong Kong y la capital económica de Emiratos Árabes, Dubai, ciudades donde se están amasando buena parte de las colecciones artísticas contemporáneas.

Este jueves está prevista una segunda venta de piezas “menores” de Landau, que rivalizarán con la subasta que por su parte llevará a cabo Christie´s, la gran competidora de Sotheby´s en el mercado del arte en Nueva York.

LEA TAMBIÉN: Picasso en Fontainebleau