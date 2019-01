¿Cómo leer 200 libros en un año?

Una de las grandes excusas que ponen las personas para no leer es, sin lugar a dudas, la falta de tiempo. Cada vez es más difícil concentrarse en la lectura de un libro, sea una novela, un ensayo o poesía. Los ritmos de vida que llevamos nos están haciendo imposible meternos de lleno en las páginas para disfrutar con una buena historia. Pero no solo es tiempo, leer en el mundo actual, donde el 'clic' y el 'scroll' son protagonistas diarios de nuestras vidas resulta francamente difícil.

Pero que sea difícil no significa que sea imposible. Charles Chu, un prestigioso editor, escritor y periodista ha publicado un artículo en la revista “Medium” en el que recoge los trucos que le llevaron a ser capaz de leer 200 libros en solo un año.

¿Qué beneficios tiene una buena lectura? Leer nos ayuda a organizar mejor nuestras ideas para transmitirlas a las demás personas. La lectura también nos ayuda a enriquecer el vocabulario, y a algunas personas les ayuda a mejorar su ortografía y gramática. Además, la lectura nos ayuda a transformar nuestra mente, encontrando un mejor equilibrio y desarrollo emocional, entre otros muchos beneficios.

Charles Chu cuenta que durante los últimos años la lectura le ha ayudado a cambiar su vida, reconsiderar su profesión y, lo más importante, ser feliz. Estos son sus tips:

UN POCO DE MATEMÁTICA SIMPLE

La excusa del tiempo acá quedará descartada. “Estoy demasiado ocupado, no me apetece, ahora no, quizás luego", tendrás que borrar inmediatamente de tu vocabulario, después de leer esto.

Una persona es capaz de leer una media de entre 200 y 400 palabras por minuto.

Un libro ni muy corto ni muy largo tiene alrededor de 50.000 palabras de media.

Multipliquemos

200 libros x 50,000 palabras de un libro = 10 millones de palabras.

Dividamos

10 millones de palabras / 400 palabras por minuto = 25.000 minutos.

25,000 minutos / 60 = 417 horas.

Para saber las horas exactas que demoraremos en leer 200 libros en un año, se divide entre 60:

25,000 minutos / 60 = 417 horas.

Leer nos ayuda a organizar mejor nuestras ideas para transmitirlas a las demás personas. (Foto: MorgueFile) Leer nos ayuda a organizar mejor nuestras ideas para transmitirlas a las demás personas. (Foto: MorgueFile) MorgueFile

EL TIEMPO

Seguramente, pasar 417 horas leyendo parezca muy difícil. Pero Chu señala en su texto más secretos para poder lograrlo.

En promedio una persona en cualquier parte del mundo pasa entre 1400 y 1700 horas frente al televisor anualmente y poco más de 608 horas en las redes sociales.

Si esas horas lo dedicara a la lectura, podría estar leyendo más de 1,000 libros al año. Entonces, ¿tenemos o no el tiempo necesario para agarrar un libro y leer?

TODO ES CUESTIÓN DE PRÁCTICA

La lectura, al igual que con otras cosas quedan en el “cajón del olvido” si no le damos la importancia que requiere. Charles Chu aconseja crear un ambiente especial para realizar la actividad, alejarte del teléfono y apagar la TV; el escritor resalta que debes evitar cualquier distracción ajena.

"La fuerza de voluntad no es una buena herramienta para cambiar de estilo de vida", afirma el también periodista. “Siempre te falla cuando más la necesitas. En lugar de confiar en la fortaleza mental, crea una maraña de hábitos. Aquí está la clave de la cuestión y lo que hará que perseveres en todo lo que te propongas", añade.

El último truco de Chu es el de leer en distintos soportes, es decir, que cuando se trate de leer no solo te conformes con el formato físico. Puedes usar e-books o el propio teléfono móvil; incluso, existe la modalidad de audiolibros.

Si aún piensas que este cambio parece más fácil decirlo que hacerlo, entonces consulta la publicación completa de Chu AQUÍ .