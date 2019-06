Lanzamiento un producto: el gran error de marketing que se comete y tres consejos para evitarlo

A veces, el entusiasmo y confianza por un producto que hemos creado nos lleva a pensar que asumir que será exitoso. Se imagina que el lanzamiento será compartido por todos los amigos de Facebook, será tendencia en Twitter y LinkedIn.

Sin embargo, usualmente pasa lo contrario. ¿Por qué? Probablemente porque estaba concentrado en la ingeniería del producto que olvidó a las personas más importantes: los clientes.

Por eso, el portal Inc. sugiere algunos consejos para evitar pasar por este percance:

1. Marketing no significa decirle a las redes sociales que tienes un nuevo producto

Todo medio de mercadotecnia eficiente se dirige solo a las personas adecuadas. Enfóquese solo en aquellas que necesitan su producto e invertirían en él.

“El marketing podría estar en enviar paquetes físicos a clientes potenciales que podrían usar su producto y no en un bombardeo a través de redes sociales. Eres una startup, no Google”, advierte Inc.

2. Los lanzamientos grandes casi nunca son necesarios

Algunos empresarios lanzan su producto en una gran fiesta que planean por meses. El evento resulta perfecto, pero su compañía cierra seis meses después.

Es que en lugar de lanzar un producto a lo grande, ahorre ese dinero, energía y tiempo para planificar el año. Así podrá contar a todos sobre su verdadero éxito y crecimiento. Y la fiesta entonces valdrá la pena, pues funcionará para atraer más clientes e inversores.

3. El mejor marketing es que el producto o servicio realmente resuelva un problema

El éxito siempre se origina en un producto que ha sido validado por el mercado en términos de usuarios adquiridos y clientes que pagan, explica Inc.

“Gran comercialización y ventas para un mal producto, casi siempre termina mal. Es difícil tener un excelente libro de jugadas de marketing y ventas para un producto que la gente simplemente no quiere”, señala Inc.

Así que si dispone de dinero inviértalo en la construcción de un producto que la gente quiere. Eso significa gastarlo en eventos de redes con público , encuestas y cualquier forma posible de hablar con su cliente objetivo.