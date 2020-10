Cuando las videoconferencias y el trabajo cesan, un espacio se abre en la agenda de Claudio Martinelli, director de Kaspersky Latam, para arreglar la ducha de su casa, ajustar algún tornillo o cultivar algunas flores. “Además tengo un acuario en casa, soy criador de peces ornamentales”, agrega el ejecutivo que se denomina seguidor del “hazlo tú mismo”. En portugués se dice “bricolagem”, explica el brasileño que considera este tipo de tareas como una meditación y que por ahora reemplazan las 26 semanas al año que pasaba viajando.

¿En el trabajo también le gusta hacerse cargo de todo?

No, si mi equipo quiere una delegación superior, encontró al jefe errado. No voy a hacer su tarea. En este tiempo aprendí que una tarea debe ser ejecutada por el menor nivel jerárquico de la cadena capaz de hacerla. Si lo hace un nivel superior, se desperdicia su capacidad de ejecución y se pierde dinero porque el tiempo de quien está arriba cuesta más.

Hablando de jefes equivocados, ¿le tocó lidiar con alguno?

Claro, son 30 años de trabajo. Uno solía reír haciendo comentarios de la gente como “aquel es muy bobo”, por ejemplo. Entonces pensé: ¿cómo se referirá de mí? Siempre la gente comenta sobre lo que dice el jefe. No puedes interpretar un papel de distintas formas según la persona con quien hablas y creer que te van a respetar.

¿Y cuál fue el error que cometió la primera vez que le tocó dirigir un equipo?

Más que errores, tuve aprendizajes. Noté que cuando se asume una posición de liderazgo, se hace con todos sus pros y contras. Lo bueno es tener la autoridad para decidir, pero es difícil dar órdenes que no son aceptadas. Entonces el que asciende a jefe debe tener en cuenta que la amistad con quienes eran sus pares va a cambiar.

¿Eso fue complicado?

En ese momento tenía 23 años y lo sentía como un problemón. Pero en perspectiva ya no lo veo así.

Era joven, ¿qué tal le fue liderando?

Tuve gente más joven que yo a la que fue un problema dirigir, mientras que algunos más sénior fueron amables y muy profesionales. Sin embargo, creo que no es una cuestión de edad, sino de personalidad. Hay gente muy joven que debería estar en un museo y otra muy madura que todavía tiene ganas de aprender, crecer, ayudar, cargar las cajas.

Mucho se habla sobre los millennials y los incentivos para retenerlos en las empresas...

Honestamente creo que no se les debe tratar diferente. Si tienes que trabajar porque debes poner comida en la boca de los niños de casa, lo haces. Además, siempre digo que tiempos fáciles crían personas débiles. Crear situaciones para que los millennials tengan una realidad fácil en la oficina no es mi tarea.

¿No está de acuerdo con esta clasificación por generaciones?

Lo que digo es que todos los que trabajan conmigo deben ser relevantes, tener entusiasmo. ¿Sabes el origen de esa palabra?

No, ¿qué significa?

Viene del griego y quiere decir “El dios dentro de usted”. Ese brillo o luz lo puede tener alguien de 18 o 48 años. En tiempos de crisis como estos, probablemente un millennial no sea tan atractivo para el mercado porque se quiere a alguien que reaccione bien y sepa comportarse.

¿Su equipo funciona así?

No tengo que decirle a mi gente qué hacer en su día. Así que si me preguntas cómo conduzco la empresa en todo Latinoamérica, mi respuesta es que no necesito comandarla. Si tuviese que hacerlo, tendría a las personas equivocadas.