La estadía de Juan Reynoso en la selección peruana de fútbol estaría cada vez más pronto a terminarse y es que los directivos se encontrarían finiquitando la salida del Director Técnico (DT). Ante esto, el voceado para reemplazarlo sería Jorge Fossati, aún director del club Universitario de Deportes.

Sin embargo, él aseguró que mientras no se resuelva el tema del actual técnico de la selección no iniciará conversaciones.

“Ese es el camino, que se decidan las cosas y solo ahí comenzar a hablar de este tema, en el caso de que sigan queriendo hablar”, dijo Fossati.

El propio técnico uruguayo dio a conocer que no le desagrada la idea de trabajar con el conjunto bicolor.

“Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé, pero valoro mucho más si te llaman de un lugar donde te conocen, estás trabajando o trabajaste antes”, sostuvo Fossati a un medio uruguayo.

El reconocido técnico, actualmente se encuentra en su tierra natal pasando unas cortas vacaciones antes de ser parte de la pretemporada con Universitario. Sin embargo, indicó que no sería impedimento para él compartir su trabajo actual con la “U” y el de la Blanquirroja.

“A mí me parece en principio que no. Tienes que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajos fuertes”, precisó.

