Son un clásico sin parecerlo: la casa acogedora de dos plantas, el patio fresco —con macetas colgando— y sus cocinas casi a la vista son las de un local a mitad de camino entre un recreo de campo y un huarique de barrio, pero aquí lo que manda es el sabor. Vuelvo a Don Fernando cada vez que puedo y siempre —así no pueda (es un decir)— pido para empezar un plato de Chirimpico. La sangrecita, las sabrosas vísceras y los huesitos del cabrito, guisados con papa amarilla, son un festín en sí mismos. Muchos no lo conocen y es una pena que sea así. Y si hay quien de manera militante le dice “no” a la menudencia, no sabe lo que se pierde.

Aquí destaca el producto de temporada, por lo que toca aprovechar que se haya levantado la veda de conchas negras. Tienen un Arroz tumbesino que le hace honor a estas delicadas almejas traídas del norte y donde los langostinos le dan un interesante contrapunto al guiso. La carta es variada y trae distintos tipos de ceviches y causas, unas más tentadoras que otras. Tiraditos con la pesca del día y dos entradas muy demandadas: muchame de atún y pulpo al olivo. Pero como aquí se viene a comer del norte, sus platos bandera son el Arroz con pato a la chiclayana, el Seco o Ceviche de pato (adhiero decididamente a este último) y el delicado cabrito con arroz y frijol. Otra insignia son sus Cangrejos reventados, al que uno debe dedicarle tiempo para disfrutarse como debe. En abril volvieron los camarones y en Don Fernando se ofrecen en diversas elaboraciones (en arroz, a la plancha, al pil pil o en chupe). Yo decanté por un Picante de camarones que me hizo el día: piezas de buen tamaño y jugosas, donde se podía percibir el jugo de carcazas procesadas y guisadas en su punto. Para los nostálgicos del cariño de las abuelas hay dos platos que siempre pido al centro de la mesa: Lengua estofada (de res) y Mondongo a la italiana. A la hora de cerrar, Quesillo con miel o Higos con manjar blanco (obvio, también hay picarones). Picante de camarones. (Foto: Pedro Tenorio) Claves Al centro. Las porciones permiten compartir, así se asegura probar un poco de todo. Tienen en carta una Causa chiclayana de pescado (que coquetea con el jugoso escabeche) que hay que probar.

A la orden. Para cualquier orientación o duda siempre se dejan ver Fernando Arturo y Fernando Antonio, chefs y anfitriones, ambos pendientes de lo que ocurre dentro y fuera de sus cocinas.

Salud. Otro punto a favor: chicha de jora y cebada, frescas, por jarras, para disfrutar en grupo.