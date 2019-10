La liga de baloncesto más importante del mundo comenzó una nueva temporada hace una semana. Más allá de lo estrictamente deportivo, el buen momento de la NBA también se refleja en la solidez financiera de sus franquicias.

De acuerdo a Forbes, el límite salarial de los jugadores se disparó en los últimos años en parte gracias al contrato por derechos de televisión de US$ 24,000 millones firmado con ESPN y TNT.

Mandato beneficioso

Una cláusula de dicha alianza establece que los basquetbolistas tienen derecho al 51% de los “ingresos relacionados con el basquetbol”.

Las estrellas siguen percibiendo mayores ganancias fuera de las canchas.

Uno de ellos es LeBron James, que según Forbes es por sexto año consecutivo el deportista mejor pagado de la liga con ingresos de US$ 92.4 millones (US$ 55 millones, mediante auspicios).

Pero los jugadores no son los únicos beneficiarios de la bonanza. Los árbitros y los técnicos tienen un lugar con sueldos de varias cifras.

Desde el banquillo

Con la que acaba de empezar, se trata de la temporada 24 que Gregg Popovich está al frente de los San Antonio Spurs.

El técnico de 70 años y de raíces serbias y croatas acaba de renovar por tres años más con el equipo que empezó a entrenar en 1996.

Esta renovación, además, lo convierte en el entrenador mejor pagado de la NBA, con un sueldo anual de US$ 11 millones. Popovich es una leyenda viva en el baloncesto estadounidense.

El técnico máximo

Lo ha demostrado las cinco veces que ha salido campeón de la NBA, las 22 veces consecutivas que hizo clasificar a su equipo a los playoffs o la durabilidad y competitividad de su proyecto deportivo al frente del mismo equipo.

Popovich atribuye su forma de liderar a su paso por la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. “Sé quién soy gracias al Ejército, donde me descompusieron y me pusieron en una caja. Me construyeron de nuevo para que supiera qué podía hacer y qué no”, dice en una biografía.

Él es un seguidor de los debates políticos y se considera una persona socialmente comprometida.

“El baloncesto no lo es todo, hay cosas más importantes que suceden en el país”, dijo al entregar a sus jugadores un DVD de un debate entre Barack Obama y Mitt Rommey, según El País.

Asimismo, es un amante de vino. En su casa conserva una bodega donde se cuentas unas 3,000 botellas.

El lado del arbitraje

Para la presente temporada de la NBA, la organización de la liga ha dispuesto 70 oficiales para los partidos que se disputarán.

Entre ellos, el réferi Ken Mauer se desempeñará en su trigésimo cuarta temporada, más que ningún otro colega.

Según Sportscasting, un árbitro de la NBA puede llegar a ganar entre US$ 250,000 y US$ 500,000 al año, según su experiencia en el deporte.

Llegar hasta el nivel que exhiben árbitros profesionales como Ken Mauer, Ron Garretson o el recientemente retirado Joseph Crawford toma años de práctica.

Según una entrevista del réferi Zach Zarba en Business Insider, “empiezas trabajando con niños de 4 a 6 años. Luego escalas a arbitrar partidos de jóvenes de secundaria”.

Asimismo, los árbitros más veteranos pasan hasta 25 días al mes en viajes y lejos de casa, según Zarba.

Los partidos de los playoffs son parte de un pago adicional. Pueden recibir entre US$ 800 y US$ 5,000.

En el caso de las árbitras, la brecha salarial es un tema por resolver. Una réferi puede ganar hasta US$ 180,000 año. En la NBA, solo hay seis de ellas.

En Corto

Selección. Gregg Popovich también dirige al seleccionado estadounidense de baloncesto. Sin embargo, en el último Mundial de Básquetbol, disputado en China, el equipo sufrió un duro revés al terminar en sétimo lugar, la peor clasificación de su historia en grandes torneos.