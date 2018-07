Francia alza la Copa por segunda vez y se lleva US$ 38 millones

Tuvieron que pasar dos décadas para que Francia volviera a convertirse en campeón del mundo. Con cuatro tantos a dos, ‘les bleus’ se adjudicaron su segunda copa en la historia, aunque esta vez con un cheque de US$ 38 millones, monto del cual sus seleccionados obtendrían un 30%.

Y es que han sido cerca de US$ 400 millones los que la FIFA puso en disposición de las 32 selecciones participantes. Dotación global que aumentó 12% respecto a la edición anterior. Esquema bajo el cual el finalista, Croacia , se lleva la nada desdeñable cifra de US$ 28 millones.

La victoria de Francia, no obstante, fue prevista por las casas de apuestas. Su probabilidad de triunfo era aproximadamente de 3 a 1.

La selección balcánica fue, sin embargo, la sorpresa para los apostadores en el torneo: era la que más pagaba en la previa del comienzo de la cita mundialista. No es de extrañar, por tanto, que los fichajes concretados y recientes de los jugadores franceses sumen alrededor de US$ 876 millones; mientras que los de sus pares croatas, US$ 306 millones. Eso es casi una tercera parte, según el blog elinaresm.

Audiencia y desembolso

Más allá de todo, la Copa del Mundo siempre ofrece intriga y anécdotas. Por esto habría reunido una audiencia promedio de 3,400 millones de personas, por encima de los 3,200 millones de aficionados que se reunieron alrededor de la anterior cita mundialista.

Según Forbes, se espera que solamente la final haya alcanzado a más de mil millones de hinchas, superando así el récord previo logrado por Argentina - Alemania en el 2014.

Asimismo, en términos de recaudación, Rusia 2018 habría sido “el más duro de vender”. La entrada de dinero procedente de los patrocinadores habría alcanzado apenas US$ 1,450 millones, a diferencia de los US$ 1,629 millones que se reunieron en la edición brasileña, según Expansión.

Fuentes de la FIFA indicaron así que el ciclo del 2015 al 2018 ha sido el más complicado por razones geográficas.

La mayoría de patrocinadores proviene de Europa, Norteamérica y Asia. Mientras en la cita sudafricana se incorporaron firmas de dicha región; y en el último torneo, varias sudamericanas. Sin embargo, para la actual cita ninguno de los dos continentes ha aportado empresas.

El informe World Football Report, citado por el medio español, destacó para Rusia la importancia de anunciantes asiáticos (con 39% de los acuerdos), europeos (44%) y norteamericanos (17%). De este modo, aunque ausente en el torneo, China, con el conglomerado Wanda a la cabeza (uno de los siete socios principales), ha ganado mayor protagonismo.