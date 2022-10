La estrella del Paris SG Kylian Mbappé será el futbolista mejor pagado del planeta esta temporada, desplazando de ese sitio a su compañero, el argentino Lionel Messi, según el ranking anual de Forbes.

El delantero francés, campeón del mundo en el 2018 con los Blues, debería ganar US$128 millones esta temporada, contando sus emolumentos con su club e ingresos por contratos publicitarios, antes de impuestos y honorarios de agente. Un récord para este deporte, según los medios especializados.

Por primera vez desde 2014, no es ni Messi, compañero de Mbappé en el PSG y segundo en esta lista con US$ 120 millones, ni el eterno rival del argentino, el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), tercero con US$ 100 millones, que se entroniza entre los futbolistas más ricos.

Las dos superestrellas ya superaban los 30 años cuando cruzaron la marca de ingresos anuales de 100 millones por primera vez en el 2018.

Con 23 años supera los 100 millones

En cambio, Mbappé lo logra con creces, con solo 23 años. Solo los tres primeros representan más de la mitad del total récord de US$ 652 millones en ingresos, que comprenden los diez salarios más altos del fútbol mundial.

El año pasado el Top 10 acumuló US$ 585 millones. El aumento es del 11%.

Mbappé, que decidió en mayo prorrogar con el PSG hasta 2025 (la última temporada es opcional), tras haberse planteado marcharse al Real Madrid, recibirá durante el presente ejercicio 2022/2023 aproximadamente US$ 110 millones entre su salario y parte de su bono de fichaje, estima Forbes, citando a expertos del sector.

Esta cantidad se suma a los US$ 18 millones de ingresos fuera del campo, con sus distintas patrocinios (Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini, el videojuego FIFA).

También creó una productora, Zebra Valley, e invirtió en el campo de “NFT” que asocia un objeto digital con un certificado de autenticidad infalsificable, garantizando a su único poseedor la propiedad oficial.

A modo de comparación, el francés está, por estos motivos adicionales de patrocinio, todavía lejos de los ingresos de Ronaldo (60 millones de dólares) y Messi (55).

Pero su ya inmensa popularidad debería permitirle cerrar esa brecha. Y su influencia es tal que hizo doblegar a la Federación Francesa para renegociar los términos del acuerdo que rige la explotación de los derechos de imagen de los jugadores de la selección gala.

Otro fenómeno del futbol mundial, el talentoso noruego del Manchester City, Erling Haaland, de 22 años, se metió en el puesto 6 del ranking, con un salario, primas incluidas, de US$ 35 millones, más 4 millones de contratos de patrocinio.

Con Mbappé, son los únicos jugadores menores de 30 años que aparecen en la lista actual, que preanuncia su inevitable rejuvenecimiento en los próximos años.