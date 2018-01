Fatiga genera caída de venta de juguetes ‘Star Wars’ en 2017

Las señales de advertencia para la industria del juguete comenzaron el año pasado cuando “Cars 3” --considerada un éxito garantizado-- resultó mediocre para titulares de licencias como Mattel Inc.



Ahora, las grandes apuestas que hicieron los fabricantes a los juguetes relacionados con el cine resultaron directamente sombrías. Los juguetes basados en la saga “Star Wars” --la franquicia que puso en marcha todo el fenómeno hace cuatro décadas-- cayeron en 2017 pese al estreno de una nueva película, “Star Wars: el último Jedi”, en diciembre durante la importantísima temporada de compras de las fiestas de fin de año.

Digamos que es agotamiento con “Star Wars” o mejor aún, “fatiga cinematográfica”, dijo Gerrick Johnson, analista de BMO Capital Markets. Hollywood y los fabricantes quedaron fijados en películas que se relacionaron bien con los juguetes en una época en que los chicos se vuelcan cada vez más a YouTube, Netflix y los medios sociales en materia de entretenimiento.



Más de 20 grandes películas, incluida “El último Jedi”, tuvieron fuertes planes de otorgamiento de licencias para juguetes el año pasado. Una década atrás, era la mitad. El público de cine en los Estados Unidos disminuyó casi 14% durante ese lapso.

“Son tantas las pantallas ahora; los chicos no solo van al cine”, dijo Johnson. “Una película no tiene la misma repercusión que antes”.



Si bien “Star Wars” fue de todos modos la línea de juguetes más vendida durante el período de nueve semanas de las fiestas navideñas, cayó a un segundo lugar en el total del año pasado y por debajo de un máximo histórico visto en 2016, según datos de la firma investigadora de mercado NPD Group compartidos con Bloomberg News.

“Star Wars es una fuerza que se debe tener en cuenta en la industria del juguete”, dijo en un comunicado Walt Disney Co., propietario de la marca. “Sigue siendo la principal propiedad ligada al cine para todo el año”.

Bombardeo de secuelas

Después de un decenio sin una película de “Star Wars”, Disney lanzó tres desde diciembre de 2015, y otra se estrenará en mayo. La entrega más reciente, “El último Jedi”, no incluyó muchos personajes nuevos memorables, aparte de los presentados en el film anterior, dijo Johnson. Esto dejó a los fans esperando novedades en otras partes este año, lo que trajo aparejados resultados más flojos de lo estimado, agregó.

Las ventas estadounidenses de los juguetes de la marca se desaceleraron a fines de 2017, escribió Drew Crum, analista de Stifel Nicolaus & Co., en una nota a los clientes la semana pasada.



Esto sucedió pese a que “El último Jedi” fue la película más taquillera estrenada en los Estados Unidos el año pasado con una recaudación de US$ 596 millones.



Los coleccionistas adultos, que crecieron con la marca, todavía compran muchas de las mercaderías cuando salen los juguetes, pero luego la demanda se apaga, según Johnson.



Esto no fue bueno para Hasbro Inc., que tiene la principal asociación relativa a los juguetes “Star Wars”, ni para Jakks Pacific Inc., que tiene una licencia secundaria. Jakks dijo que no podía hablar de las ventas de “Star Wars”, pero que la mercadería vinculada a “Moana”, otra película de Disney, “sigue siendo muy fuerte”. Hasbro se negó a hacer declaraciones.