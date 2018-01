Estrellas “en shock” por disparidad salarial en Hollywood

Muchas estrellas están compartiendo su conmoción ante reportes de que hubo una gran disparidad salarial entre Mark Wahlberg y Michelle Williams por la refilmación de escenas para la película de Ridley Scott "All the Money in the World".

Dos reportes dicen que Wahlberg recibió una paga muy superior a la de Williams por volver a filmar las escenas en las que Kevin Spacey fue reemplazado por Christopher Plummer tras emerger denuncias de conducta sexual inapropiada contra Spacey. USA Today reportó esta semana que Wahlberg recibió US$ 1.5 millones por los diez días adicionales de rodaje, mientras que Williams recibió menos de US$ 1,000.

Representantes de Wahlberg y Williams no respondieron solicitudes de comentarios el viernes. Imperative Entertainment, que produjo la película, declinó hacer declaraciones.

Pero el actor Liam Neeson dijo que es saludable y necesario tener esta discusión, porque "la disparidad, a veces, es (improperio) vergonzosa".

"Nosotros como hombres tenemos que ser parte de esto", dijo a The Associated Press el actor a principios de esta semana. "Nosotros lo empezamos, así que tenemos que ser parte de la solución".

Dijo que él no aceptaría una reducción salarial, "pero debe haber paridad, simplemente tiene que haberla".

La actriz Diane Kruger dijo que le sorprendió la magnitud de la brecha salarial de Wahlberg y Williams, pero que a ella tampoco le pagan lo mismo que a los hombres con los que trabaja.

"Nunca me han pagado lo mismo que a mis coestelares masculinos, jamás", dijo Kruger. "Pero muchas veces no son ellos. Son los estudios o quien quiera que haga el acuerdo, y es terrible porque te hace sentir subvalorada o fácilmente intercambiable. Sencillamente no está bien en ningún campo, no solo en la actuación”.

"Creo que tenemos que ser más conscientes cuando llegamos a acuerdos, ser fuertes y mantenernos unidas, ... para que haya un plan coherente para nosotras las mujeres, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra?".

La veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno también dijo que estaba conmocionada por la noticia, pero no culpa a Wahlberg.

"Ese es su problema. Eso es lo que hacen los actores — les pagan muy bien, en especial si son grandes estrellas", dijo. "Pero ella también es una gran estrella. No lo entiendo".

El director mexicano Guillermo del Toro, quien levantó la voz por la igualdad de las mujeres al final de los Critics' Choice Awards el jueves por la noche, dijo que se asegura de que las actrices en sus producciones sean tratadas de una manera justa.

"Pienso que es increíblemente importante, porque es exactamente el mismo trabajo y la misma profesión", dijo, y agregó que Hollywood solía reconocer eso. "Si miras atrás a la era dorada de Hollywood, esto no es algo que pasaba entonces. Teníamos a grandes actrices — Joan Crawford, Bette Davis — que eran el combustible de las películas, los motores de las películas, y eran tratadas y remuneradas y consideradas en el mismo ámbito. Cuando sea que esto haya cambiado, tiene que cambiar de nuevo".

El actor de "The Handmaid's Tale" Joseph Fiennes dijo que las mujeres deberían tomar medidas si las cosas no cambian.

"Me recuerda a Islandia, en 1979, cuando todas las mujeres se fueron a una huelga", dijo. "Les dieron los bebés a los hombres, se desaparecieron. El país colapsó y ahora es el único de Europa que tiene prácticamente paridad salarial y desde entonces ha tenido dos líderes mujeres. Así que tienen que hacer una huelga. No se pueden rendir. Obtendrán resultados de ese modo".