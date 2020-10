El mítico estadio Defensores del Chaco, en Asunción, será el escenario del encuentro entre Perú y Paraguay por la primera fecha de las Clasificatorias para el Mundial Qatar.

Ambas escuadras saltarán al campo de juego a las 5:30 p.m., pero el partido comienza a calentarse desde mucho antes. Sobre todo en el mundo de las apuestas.

Los principales portales dedicados al tema dan como favorito a los entrenados por el argentino Eduardo Berizzo, frente a la Blanquirroja, dirigida por Ricardo Gareca.

Las principales razones son que Perú no ha podido ganar ninguno de sus 6 últimos partidos como visitante y de 5 encuentros disputados con la selección guaraní solo ha cosechado una victoria, un empate y sufrido tres derrotas.

Casa de apuestas Paraguay Empate Perú Betsson 2.15 3.30 3.75 Bet365 2.20 3.20 3.30 Inkabet 2.25 3.10 3.25 Bwin 2.25 3.20 3.30 Apuesta Total 2.34 3.17 3.45

Según Betsson, la ausencia de figuras como Paolo Guerrero, Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens deja a Perú con menos probabilidades de ganar ante una selección paraguaya que confía en lo que podrán hacer Braian Samudio, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez.

Al respecto, el especialista en apuestas de Betsson, Owen Ordway, Paraguay buscaría tomar revancha de la última goleada sufrida a manos de los dirigidos por Gareca la última vez que se enfrentaron en Asunción. Aquel encuentro, disputado el 10 de noviembre del 2016 terminó con una victoria de 4 a 1 para Perú.

“La ‘Albirroja’ apunta a tomarse la revancha llegando en calidad de favoritos al encuentro con el 45% de probabilidades de victoria, pagando la cuota de 2.15, mientras que los dirigidos por Ricardo Gareca, del 26%, pagan la cuota de 3.75. Este debería ser un partido cerrado, en donde al menos de 2.5 está pagando una interesante cuota de 1.63”, comenta Ordway.

Bet365, por su parte, tiene como resultado exacto más probable un 1 a 0 para el conjunto paraguayo, seguido de un 0 a 0 y un 1 a 0 para Perú. En esos casos pagaría 6.50, 7.50 y 8.50 veces más de lo que apostó respectivamente.

Tanto Inkabet como Bwin ofrecen un multiplicador de 2.25 para un resultado favorable a Paraguay. En cambio, pagan 3.10 y 3.20, respectivamente, por el empate. Mientras que si gana Perú otorgan un multiplicador de 3.25 y 3.30 en el mismo orden.

Finalmente, Apuesta Total paga 2.34 en caso de victoria paraguaya, 3.17 si resulta en empate y 3.45 si la Blanquirroja da el golpe en Asunción.

EL RESTO DE LA FECHA 1

La fecha 1 de las clasificatorias sudamericanas también incluirá los partidos de Uruguay vs. Chile (5:45 p.m.), Argentina vs. Ecuador (7:30 p.m.) a disputarse hoy, mientras que el Colombia vs. Venezuela (6:30 p.m.) y el Brasil vs. Bolivia (7:30 p.m.) se realizarán el viernes.

“El resto de partidos marcan una clara tendencia hacia el favoritismo de Argentina, Colombia y Brasil”, explica Ordway, cuyos análisis sobre los encuentros restantes compartimos a continuación:

URUGUAY VS. CHILE

‘La Roja’ intentará asegurar la clasificación a la Copa del Mundo después de haber fallado trágicamente en 2018, cuando quedaron fuera por diferencia de goles ante Perú. Uruguay, por su parte, intentará repetir su última clasificación, por lo que la cuota de 1.85 que está pagando el conjunto local muestra su favoritismo de 52%, mientras que el 21%, que paga la cuota de 4.50 de los visitantes, hace pensar que los dirigidos por Reinaldo Rueda tendrán muy difícil sacar algún punto del Centenario.

BRASIL VS. BOLIVIA

Los brasileños tienen la cuota más baja (1.12) por el 86% de probabilidades de victoria, frente al 3% de la selección boliviana, que tendrá muy difícil sacar algo positivo de estas Eliminatorias. Asimismo, el +2.5 paga 1.40, lo que indica que el cuadro de Tite debería hacer muchos goles.

ARGENTINVA VS. ECUADOR

Argentina, por su parte, enfrentará a Ecuador y tenemos el mismo escenario que en el encuentro de Brasil, con el equipo albiceleste con 72% de probabilidades de triunfo, pagando la cuota de 1.33 en Betsson. La ‘Tri’; sin embargo, parece ser un rival mucho menos difícil que Bolivia, por el 9% de probabilidades, pagando la muy alta cuota de 11.00. El ‘ambos equipos anotan’ paga 2.25, siendo interesante ya que la selección ecuatoriana fue una de las que más goles anotó en la última Eliminatoria.

COLOMBIA VS. VENEZUELA

Los ‘cafeteros’ son uno de los grandes favoritos para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo con el 67% de probabilidades de triunfo. La victoria de los locales paga 1.45, mientras que Venezuela, que acabó último rumbo a Rusia 2018, parece que tendrá muchos problemas para sumar puntos aquí por lo que llegan con el 12% de probabilidades, pagando la cuota de 8.00. Aun así, el X2 (empate o Venezuela) paga 2.80 y un ambos anotan tiene una cuota de 2.35 en Betsson.